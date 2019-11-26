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ETF太難養爆清算潮！FH香港12月30日終止上市

2019-11-26 17:18經濟日報 記者趙于萱／即時報導

金管會推動ETF受益人分散化，投信公司對小規模、難以培養的基金有「加速」清算趨勢！繼富邦投信先前決議清算兩檔台股ETF，證交所最新公告，復華投信也宣布「FH香港」（00649）將於12月30日起終止上市，累積11月來，已有三檔ETF下市「掰掰」。

復華投信此次讓FH香港下市，還值得留意該基金規模仍有8,759億元，相對富邦將下市的台股ETF均不及5,000萬，前者距法定存續的1億元門檻明顯有「努力」空間，但投信仍清算一勞永逸；對此業界分析後續恐有更多小規模ETF清算，形成近年罕見的「下市潮」。

證交所表示，復華投信申請FH香港終止上市，已獲主管機關核准，將於12月30日起終止上市。投信主要考量基金近30個營業日平均規模低於法定1億元門檻，而決定清算。

FH香港是復華投信2016年1月發行的產品，當時同批掛牌還有槓桿／反向ETF的FH香港正2、FH香港反1，也是台灣首批連結港股的ETF。台灣投資人對港股不陌生，但多習慣複委託買股，使復華該批港股ETF規模一直不彰，目前除了原型的FH香港不及1億元，FH香港正2、反1也僅2億多元，都是小規模產品。

證交所指出，投資人在12月30日FH香港終止上市日前，仍可於集中交易買賣該ETF。終止上市後，復華投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益事項可洽復華投信官網。

復華投信公告，FH香港規模仍有8,000多萬元及638名受益人，表現不特別差，但...
復華投信公告，FH香港規模仍有8,000多萬元及638名受益人，表現不特別差，但投信決定了結清算。復華投信官網
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