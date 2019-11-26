MSCI季度調整 大型權值股空頭現蹤

2019-11-26 15:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



台股今（26）日在美中雙方就貿易協議相互喊話，市場投資信心大增，美股四大指數走揚中，尾盤受MSCI季度調整亂流干擾，台積電（2330）、鴻海等大型權值股空軍突襲，尾盤壓回近40點，權證市場則在投資人進場試單中，量能微增，交投最熱絡的權證，為連結台表科（6278）的台表科國泰96購01（050601）。

美中貿易露出和平曙光，美股四大指數中包括道瓊、標普、那斯達克同步再創新高，台股今日早盤受此激勵，指數開盤隨即越過5日均線，大盤盤中來到11,642點，距離近期相對高點僅剩下14點距離時，大盤在追價買盤無力下，盤勢震盪壓回，尾盤甚至在摩台季底權重調整下，收盤收在相對低點，指數終場僅小漲15點，收11,576點。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人轉以權證試單，整體權證市場成交金額略增為27.33億元，占大盤比重為1.14%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為24.71億元，認售權證成交金額為2.62億元，認購權證成交金額占總成交金額90.41%；認購、認售比值為9.42倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台表科的台表科國泰96購01，成交金額為638萬元；認售排名第一的是，連結台積電的台積電群益94售13，成交金額為576萬元。

其中值得注意的是，隨國際熱錢持續湧入、台股持續反彈，但就量價來看，今日若不算尾盤最後一盤的800多億元，整體盤勢呈價漲量縮的走勢，顯示逢高追價買盤力道薄弱，若把最後一盤的量能搭配K線來看，台股出現高檔帶量收黑，且留下常上影線，代表高檔調節買壓仍大，因此，近期操作不宜躁進。