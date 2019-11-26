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蘋果加速印度佈局 鴻海、緯創可望受惠

2019-11-26 12:26經濟日報 記者吳凱中／即時報導

蘋果（Apple）公司重押印度市場。外電報導，印度IT部長Ravi Shankar Prasad 透露，零組件供應商璽合康（Salcomp）將在清奈投資工廠，為蘋果生產充電器及其他零組件，顯示蘋果將進一步擴大當地印務，有利相關代工廠緯創（3231）、鴻海當地營運。

印度媒體報導，Ravi Shankar Prasad 指出，蘋果零組件供應商Salcomp 將在印度南部清奈設立工廠為蘋果生產零組件，未來五年將投資200億盧比，生產智慧手機充電器及其他零組件，將為當地創造約1萬個工作機會。

Ravi Shankar Prasad 也證實，蘋果已經開始擴大印度制iPhone XR，除了供應本地市場外，未來並將出口到海外。

受到美中貿易戰影響，以及印度政府近年積極推廣「印度製造」政策下，加速中國工廠外移至印度，今年9月印度政府下調企業稅，積極吸引外資進駐，而蘋果相關供應鏈，正是印度政府積極拉攏的外商企業。

隨著蘋果進一步擴大其在印度佈局，有利當地設有製造工廠的緯創、鴻海等相關營運，加速其出貨量增長。

由於中國近年勞工成本迅速飆升，加上新世代不願意進入工廠，出現找人困難現象。因此，代工廠也期望印度能成為下一個中國，不只能進攻其內需市場，龐大的人力資源也能取代部分中國產能。

全球最大代工製造商鴻海今年加速印度產能，下半年在印度生產的iPhone已經正式出貨；知情人士透露，鴻海在印度升級了當地的工廠，來製造更複雜的智慧手機。

中美貿易戰促使鴻海加速在印度生產iPhone，也讓高階機型首度在印度組裝，除了iPhone XR外，未來當地將組裝iPhone 11系列，在此之前，蘋果在印度是透過緯創生產舊款手機，如iPhone 6s和iPhone 7。

鴻海集團在印度生產iPhone，除了應客戶要求，因應地緣政治風險外，另一個原因就是印度龐大市場。

由於中國智慧手機滲透率已經基本飽和，相反的印度仍有龐大成長空間，因此幾乎所有手機品牌廠都視印度為下一個最大發展地，身為全球最大組裝廠的鴻海，也早已布局當地，在印度設立多個生產據點。

印度蘋果

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