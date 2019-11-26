廣達今年EPS挑戰4.28元 明年營運更旺

2019-11-26 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



廣達（2382）第4季在蘋果（Apple）新筆電及伺服器助攻下，預期全年營收仍將達到兆元大關，每股盈餘（EPS）挑戰4.28元。

展望2020年，隨著NB業務出貨量回溫，伺服器維持雙位增長動能，加上若不再代工Apple Watch 組裝業務，法人看好反而有利獲利表現，預估明年營運將優於今年。

廣達大客戶蘋果11月中旬正式發表高階筆電，全新16吋 MacBook Pro，取代舊有的15吋產品，加上歐美傳統聖誕旺季效應，廣達筆電出貨量可望有0~5%季增長；在智慧手表方面，同樣進入出貨旺季，惟雖對營收挹注，但獲利方面卻僅達損平水準。

在伺服器部分，雖然整體產業今年呈現逆風，但廣達受惠於客戶分散，且 Tier 2資料中心與企業型客戶需求並未放緩，預估下半年表現將優於上半年，整體伺服器出貨量維持雙位數年增長態勢。

法人預估，廣達第4季營收將季增一成，獲利也將同步增長；全年來看，廣達營收仍將登上兆元大關，儘管營收持平，但在毛利與營業利益增長下，預期稅後純益年增將近一成，EPS來到 4.28元，優於2018年3.92元水準。

展望2020年，廣達副董事長梁次震指出，期望明年營收仍能維持正成長，除了靠公司努力之外，也要看美國總統川普等國際情勢變化。

由於廣達筆電2018年出貨量有衰退，預期明年將重回正成長軌道。

伺服器部分，廣達預估仍將維持增長力道，將有雙位數年增幅。主要原因出在2020年主要大型資料中心業者如 Facebook、Microsoft 等都還有建置新資料中心之規劃，另為了滿足5G網路高傳輸量之需求，全球電信營運商在 2020 年持續有增加伺服器之需求。

廣達規劃逐步退出Apple Watch 組裝業務。對此，廣達不回應單一產品及客戶，但董事長林百里強調，「賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要」，如果有些產品過於勞力密集，一直做下去不是那麼有意義。言下之意，似乎暗示廣達將逐漸淡出蘋果手表製造業務。

法人預估，若廣達真的退出Apple Watch 組裝業務，雖穿戴裝置業務相比今年會衰退，但由於代工難度極高，只有在旺季時出貨量大增下才可達損平，因此退出該業務將有利改善廣達獲利水準。