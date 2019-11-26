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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

隱眼雙雄各挾題材 精華挑戰500元關卡、金可-KY漲逾3%

2019-11-26 11:54經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

隱形眼鏡雙雄精華（1565）、金可-KY今（26）日皆出現買盤增溫跡象，生技股王精華在追價買盤推升下，盤中來到497.5元，漲幅2.8%，向500元大關逼近，並創3個多月來新高價。金可-KY也獲買盤青睞，盤中股價來到220元，漲幅逾3%，一舉來到近半年來新高位置。

法人表示，隱形眼鏡股受市場競爭日趨激烈影響，今年以來漲勢相對落後，不過，近期陸續有新產品、新市場題材，能否成為下一波業績動能，值得關注。

精華研發試驗逾5年的兒童近視控制隱形眼鏡新產品已獲衛福部解盲確認，可望進入藥證及各國專利申請，是精華股價本波自谷底反彈的主要動能。

市場看好，精華切入兒童近視控制隱形眼鏡有成，在進入藥證及各國專利申請後，一般如果沒有問題需在140天內核發，商品正式量產、上市可期，被視為精華下一波成長的重要動能。

金可-KY近期海外市場表現不俗，公司表示，不僅OEM接單量能穩定，亦成功以多品牌打入日本電商，同時馬來西亞及香港等區通路拓展亦有斬獲 。伴隨兩岸產線建置完備，其產能銜接雙十一的電商與外銷接單需求挹注第4季銷售增長。

金可-KY以多品牌策略持續夾擊全球品牌，線上線下通吃的布局已完成，加以中國隱形眼鏡滲透率逐年提升 ，金可-KY表示，第4季伴隨旺季、海外銷售增長與天貓線上直營店的營收拉升，全年本業獲利大幅成長可期。 

法人預估，金可-KY第4季營收可望再創單季歷史新高。

金可精華隱形眼鏡

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