餐飲旺季加持 美食-KY、晶華、國賓股價勁揚

2019-11-26 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



觀光股晶華（2707）、國賓第4季迎婚宴、尾牙旺季，可望推升餐飲業績表現，吸引買盤進場，推升股價表現。

晶華今（26）日盤中來到168.5元，漲幅逾3%，並創三個多月來新高，國賓也吸引買盤進場，盤中股價來到29.3元，漲幅3.4%。

另外，股價在歷史低檔的美食-KY也發動攻勢，盤中來到129.5元，漲達4%；在指標股帶動下，上市觀光類股指數今盤中來到99.28點，漲幅1.8%，朝收復百點大關邁進。

飯店業第4季向來是餐飲部門的業績高峰，尤其這次農曆年落在明年1月下旬，較往年早，使得尾牙、婚宴訂單集中在12月，在餐飲訂單大爆發下，飯店業12月營收可期。

此外，包括晶華、國賓在今年第3季皆有重點餐廳重新裝修，除了提升餐飲品質也可望帶動客單價上揚，對餐飲業績帶來正面效應。

晶華今年旗下晶華軒斥資近2,000萬進行改裝並端出新菜，公司表示，目標帶動業績成長10%。

國賓旗下台北國賓 「川菜廳」砸下1.1億元改裝後重新開幕，搶攻尾牙商機；國賓表示，此次改裝歷時五個月，聘請知名設計師團隊在12樓小吃區與各包廂中，呈現用中國風與現代感混搭的創意美學，座位為100個，另外還有4間包廂與兩間宴會廳，包廂平均客單價為2,500元。

美食-KY受中國市場影響，今年營運仍在逆風，不過，85ºC在美國市場持續拓點，上月在在北加州聖利安卓市（San Leandro）與史塔克頓市（Stockton）各開出一間新門市，總店數已來到63間。

法人表示，儘管美食-KY第3季稅後淨利尚未回到去年同期水準，但公司持續進行門店與廚房的更新，關閉表現落後的門市，投入研發及行銷資源，雖令今年以來的各項費用較去年增加，但也帶來客流穩定回溫。