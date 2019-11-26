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立積接單應接不暇 Q4營收挑戰單季新高

2019-11-26 10:46經濟日報 記者張家瑋／即時報導

美中貿易談判懸而未決，中國手機品牌及網通廠商加大對台射頻前端模組採購力道，射頻晶片立積（4968）接單應接不暇，法人預估第4季營收出現雙位數季增，挑戰單季歷史新高。在歐美電信市占率提升、中國手機廠商採購增加，網通擴大採購、侵蝕外商市佔及手機搭載FM晶片等五大利多加持之下，2020年營運攀上顛峰，營收有機會挑戰倍數成長。

美中貿易衝突使得中國企業落實去美化政策，立積成為去美化受惠者，過去中國廠商客戶主要以美系晶片為主，貿易戰開打後，中國採購策略改變，立積成為華為認證合格供應商，上半年華為對立積貢獻營收仍低，下半年開始，中國客戶路由器Wi-Fi FEM（射頻前端模組）及手機 Wi-Fi FEM 開始貢獻下，相關產線營收大幅成長。

不過，也因中國訂單湧入已超出立積產能規劃，晶圓代工及測試產能不足，客戶對FEM需求逐步成長，加上中國手機客戶Wi-Fi FEM開始拉貨，網通標案訂單進入交貨期，立積訂單滿手，所幸立積購入測試機台解決產能問題，逐漸解決交貨問題恢復供貨。

展望2020年，法人預期立積除了受惠於Wi-Fi-6 FEM滲透率攀升，前一代Wi-Fi-5 2.4GHz FEM在歐美電信商市占率持續提升、中國手機客戶大量採用手機Wi-Fi FEM、中國手機搭載FM晶片需求、中國網通品牌擴大對立積採購及去美化逐漸侵蝕外商市占率五大利多，2020年營收出現高雙位數成長，甚至進一步挑戰倍數成長。

立積手機廠Wi-Fi

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