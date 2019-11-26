利多加持 美時盤中股價走揚

2019-11-26 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



特殊學名藥廠美時（1795）營運再添嘉訊，宣布韓國孫公司AlvogenKorea體重管理新藥明年將於韓國上市，有助於推動美時明年營運動能；另外，美時戒癮含片之前與原廠的禁令官司糾紛賠償金也將於明年入帳，使得美時明年營運出現想像空間，今（26）日盤中再度吸引買盤進駐，盤中來到112.5元，漲幅達3.2%。

美時戒癮含片之前與原廠的禁令官司糾紛，預計可金額約3600萬美元，折算台幣約11億元，每股貢獻超過4.5元。新藥的上市將與當地經銷售鍾根堂（Chong Kun DangPharmaceutical Corporation）攜手，鎖定大型醫院與開業診所市場，明年外銷業績可期。

Alvogen Korea已於韓國上市減肥新藥Qsymia® （phentermine and topiramate extended-release）。Qsymia®為VIVUS Inc.所開發，共有四種劑量。Qsymia®是治療過重的新藥物，將可望深化Alvogen Korea於當地市場減肥藥物的領導地位；Qsymia®自2012年由美國FDA核准已多年，長期使用安全性無虞。

美時總經理Petar Vazharov指出，Qsymia®的上市對韓國病患與醫護機構而言都是好消息，「這也是我們韓國減重產品線升級的重要里程碑，我們相當期待與韓國在大型醫院與開業診所皆有一席之地的鍾根堂（Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation）攜手推廣此藥物。