併購案有助降低成本 奇力新長線不看淡

2019-11-26 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂安涔 ／即時報導



國內電感大廠奇力新（2456）宣布以人民幣3.15億元（約新台幣13.5億元），透過子公司收購中國信源科技，強化電感線圈自製的比重。

奇力新近年併購不斷，自前年四合一合併（奇力新、旺詮、飛磁、向華）之後，去年初併購國內電感大廠美磊科技，如今更進一步併購電感繞線廠，不但產品架構趨於完整，成本更進一步降低。

被動元件中，電感向來是門檻最高的次產業，尤其奇力新併購美磊取得LTCC製程能力，等於取得高頻RF元件門票，如今成本再將，無疑是長線利多，股價待突破短線壓力95元之後有機會強勁的表現。