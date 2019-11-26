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新疆黑幕如何揭發？國際調查記者聯盟的「中國電文」

美中協商樂觀、美股三大指數創高 台股開高站回5日均線

2019-11-26 09:13經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股26日開盤旋即站回10,600點大關及5日均線，以11,608.37點開出，...
台股26日開盤旋即站回10,600點大關及5日均線，以11,608.37點開出，台積電等權值股帶領下，指數緩步墊高。報系資料照
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美中貿易協商展望樂觀，美半導體類股昨日領漲，激勵三大指數均創高，帶動台股今（26）日開盤旋即站回10,600點大關及5日均線，以11,608.37點開出後，在台積電（2330）等權值股帶領下，指數緩步墊高。

美股開高走高，雖然路透社報導指出，中國在川普連任前僅願意達成第一階段協議；不過《環球時報》則出面反駁，說中國致力於與美國達成第二、第三階段協議，並將強化智慧財產權法規，逐步緩解貿易不平等，相關消息使貿易協商轉趨樂觀，激勵尖牙股 FAANG全面走升，帶動三大指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全部收漲，道瓊工業指數上漲190.85點，或0.68%，收在28,066點；標普500指數上漲23.34點，或0.75%，收在 3,133.64點；那斯達克指數上漲112.60點，或1.32%，收在8,632.48點；費半指數上漲41.16點，或2.43%，收在1,731.95點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人昨日合計買超10.3億元；其中外資買超14.4億元，投信賣超1.99億元，自營商賣超2.05億元。資券變化方面，融資增2.34億元，融資餘額為1,401億元，融券增0.66萬張，融券餘額為75.8萬張。外資台指期部位多單加碼278口，淨多單部位41,432口。

統一投顧指出，美中貿易協議進展順利，川普與習進平均有意願達成協議，全球央行資金寬鬆，資金行情持續，加上電子股旺季持續發酵，台股各期均線多頭排列，中多格局持續，後市展望樂觀。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如 5G 概念股、PCB、網通及 IC 測試等族群。

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