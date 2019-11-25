親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

媒體能改變世界嗎？他在保守陣營挑戰權威

新竹風大？ 大塊路牌掉落砸中等紅燈騎士送醫不治

感恩節外資縮手內資撐盤 低價電子股點火走強

2019-11-25 22:26經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

受制於MSCI明晟權重調整將在26日盤後生效、西洋感恩節將屆，外資買盤逐漸縮手，轉由內資出面撐盤，群創、聯電等多檔「三低」電子股25日同步點火轉強，有效維繫台股多方人氣。

台股25日持續在5日、10日線間狹幅盤整，成交量連六日壓抑在1,000~1,300億元低檔水準，MSCI明晟「雙降」台股權重將生效，以及28日適逢西洋感恩節、摩台指結算日，外資進出動作減緩是主要原因。

由於資金行情未歇、選前政策偏多態度不變，內資在撤離高基期股後，持續轉進低基期股尋求獲利機會，不僅櫃買指數連三日收紅，技術面收復20日的長黑K棒，具有低股價、低漲幅、低股價淨值比的「三低」電子股，也紛紛表態轉強。

25日包括群創、聯電、金寶、東貝、映泰等15檔股價低於30元的電子股，逆勢上漲逾2%，主要分屬主機板、發光二極體（LED）、光碟片等族群，股價淨值比在0.2倍至1.7倍不等，較漲多股動輒四至六倍明顯偏低。

聯電名列投信買超排行冠軍，股價強拉2.7%，收在15元，創去年10月5日來新高，主要受惠於5G需求驅動、28奈米需求優於預期，加上收購日本三重富士通半導體效益顯現，第4季營運淡季不淡。

法人認為，近期台股成交量低迷，盤面類股輪動快速，個股表現強弱分岐，但力守月線支撐，仍屬偏多震盪格局，可優先關注營運樂觀且股價經過整理轉強，突破前高或維持高檔震盪的個股；籌碼穩定的低基期股，也具備落後補漲條件。

台股成交量聯電

相關新聞

MSCI調降 顧立雄：外資仍青睞台股 匯入主動操作

2019-11-25 12:19

IPO家數減少改去陸股掛牌？ 顧立雄：今年IPO可達40家

2019-11-25 10:26

電子股領軍 台股再戰11,600關卡

2019-11-25 11:40

殭屍股強制退場 許璋瑤：明年4月有12檔將先行

2019-11-25 11:57

大陸OA市占率 震旦行上看逾5成

2019-11-25 14:23

台股再戰11600關失利 終場小跌5點

2019-11-25 14:23

正隆放利多 紙股添翼出谷底

2019-11-25 14:23

證交所明年目標保守 IPO24家、成交量估1200億元

2019-11-25 13:15

內資秀暖身 10檔投信加碼股出列

2019-11-25 13:05

興櫃第4大高價股 汎德申請上市

2019-11-25 12:53

瓦城泰統可轉債 26日開始受理競拍

2019-11-25 12:53

新下市機制明年4月上路 證交所密切注意12檔個股

2019-11-25 11:57

MSCI明調降台股權重 金管會估資金流出462億元

2019-11-25 11:27

台積電、聯發科有撐 台股開盤漲24.01點

2019-11-25 09:30

美股止跌 台股再攻11600點

2019-11-25 08:16

MSCI效應 台股將失血500億

2019-11-24 23:29

觀望氣氛濃 投信不看淡

2019-11-24 23:24

低基期銅板股 撐盤要角

2019-11-24 23:23

G.P.S概念股 明年新主流

2019-11-24 22:59

G.P.S概念股／欣興、大立光 買盤挺

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／中磊、啟碁 迎接商機

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／景碩、南電 產能升溫

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／聯發科、聯電 前景亮

2019-11-24 22:58

就市論勢／5G概念股 領風騷

2019-11-24 22:35

寬量CEO Day登場 矽力穩懋由田出席

2019-11-24 21:51

陳奕光專欄／影像感測器、車電族群 聚光

2019-11-24 21:51

國泰US短債ETF 掛牌

2019-11-24 21:51

一周盤前解析／台積概念、封測 吸睛

2019-11-24 21:51

國泰證 強打定期定額買股

2019-11-24 21:51

十檔成長股 盤面亮點

2019-11-24 21:51

就市論勢／5G鏈、蘋概 將有表現

2019-11-23 00:02

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

MSCI效應 台股將失血500億

2019-11-24 23:29

殭屍股強制退場 許璋瑤：明年4月有12檔將先行

2019-11-25 11:57

內資秀暖身 10檔投信加碼股出列

2019-11-25 13:05

低基期銅板股 撐盤要角

2019-11-24 23:23

逐筆交易逼散戶退場？ 交易所：規定法人不能牽專線

2019-11-25 11:01

和潤競拍均價69.86元 27日起公開申購

2019-11-25 15:16

尾盤賣單調節 台股翻黑跌5.22點收11,561

2019-11-25 13:55

蔡總統：台積電3奈米及以下製程廠持續落腳台灣

2019-11-25 10:20

新下市機制明年4月上路 證交所密切注意12檔個股

2019-11-25 11:57

高頻電感狂拉貨 國巨有望吃補丸

2019-11-25 14:06

MSCI明調降台股權重 金管會估資金流出462億元

2019-11-25 11:27

興櫃第4大高價股 汎德申請上市

2019-11-25 12:53

分盤交易最後一天 宏捷科買盤蓄勢待發

2019-11-25 09:47

觀望氣氛濃 投信不看淡

2019-11-24 23:24

旭暉應材掛牌 股價甜蜜蜜

2019-11-25 14:23

IPO家數減少改去陸股掛牌？ 顧立雄：今年IPO可達40家

2019-11-25 10:26

美股止跌 台股再攻11600點

2019-11-25 08:16

MSCI調降 顧立雄：外資仍青睞台股 匯入主動操作

2019-11-25 12:19

半導體資本支出大增 家登、帆宣、世禾攻頂

2019-11-25 11:42

利基型產品 出貨國際大廠 毅嘉2020展望佳

2019-11-25 14:23

台積電、聯發科有撐 台股開盤漲24.01點

2019-11-25 09:30

補教股生力軍登錄興櫃 亞洲教育早盤價衝273元

2019-11-25 14:23

外資反手買超 佰鴻股價走強

2019-11-25 10:23

世紀鋼 台北港新廠估明年投產

2019-11-25 14:06

正隆放利多 紙股添翼出谷底

2019-11-25 14:23

台積電翻黑台股收跌5.22點 三大法人買超10.55億

2019-11-25 15:05

大陸OA市占率 震旦行上看逾5成

2019-11-25 14:23

電子股領軍 台股再戰11,600關卡

2019-11-25 11:40

瓦城泰統可轉債 26日開始受理競拍

2019-11-25 12:53

微星衝電競 推7奈米新筆電

2019-11-25 14:06

玉晶光現增募足35.5億元 新股擬29日上市

2019-11-25 20:02

旭暉上市迎蜜月行情 早盤強漲逾9%

2019-11-25 12:00

林昌興：避開地雷 聰明選ETF有一套

2019-11-25 09:59

雲端熱潮 宏致明年獲利戰高

2019-11-25 14:06

瓦城泰統發可轉債 富邦證主辦

2019-11-25 14:23

精材自結10月每股賺0.32元 明年攻5G可期

2019-11-25 18:48

美股急漲 分析師：不宜過度追高

2019-11-25 14:23

台股再戰11600關失利 終場小跌5點

2019-11-25 14:23

智慧家庭設備 4年內複合成長率估14.9%

2019-11-25 14:06

證交所明年目標保守 IPO24家、成交量估1200億元

2019-11-25 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top