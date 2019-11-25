感恩節外資縮手內資撐盤 低價電子股點火走強

2019-11-25 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北即時報導



受制於MSCI明晟權重調整將在26日盤後生效、西洋感恩節將屆，外資買盤逐漸縮手，轉由內資出面撐盤，群創、聯電等多檔「三低」電子股25日同步點火轉強，有效維繫台股多方人氣。

台股25日持續在5日、10日線間狹幅盤整，成交量連六日壓抑在1,000~1,300億元低檔水準，MSCI明晟「雙降」台股權重將生效，以及28日適逢西洋感恩節、摩台指結算日，外資進出動作減緩是主要原因。

由於資金行情未歇、選前政策偏多態度不變，內資在撤離高基期股後，持續轉進低基期股尋求獲利機會，不僅櫃買指數連三日收紅，技術面收復20日的長黑K棒，具有低股價、低漲幅、低股價淨值比的「三低」電子股，也紛紛表態轉強。

25日包括群創、聯電、金寶、東貝、映泰等15檔股價低於30元的電子股，逆勢上漲逾2%，主要分屬主機板、發光二極體（LED）、光碟片等族群，股價淨值比在0.2倍至1.7倍不等，較漲多股動輒四至六倍明顯偏低。

聯電名列投信買超排行冠軍，股價強拉2.7%，收在15元，創去年10月5日來新高，主要受惠於5G需求驅動、28奈米需求優於預期，加上收購日本三重富士通半導體效益顯現，第4季營運淡季不淡。

法人認為，近期台股成交量低迷，盤面類股輪動快速，個股表現強弱分岐，但力守月線支撐，仍屬偏多震盪格局，可優先關注營運樂觀且股價經過整理轉強，突破前高或維持高檔震盪的個股；籌碼穩定的低基期股，也具備落後補漲條件。