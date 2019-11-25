尾盤賣單調節 台股翻黑跌5.22點收11,561

2019-11-25 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



今（25）日台股開高走低，尾盤在台積電、鴻海有賣單調節下，指數由紅翻黑，終場小跌5.22點，收在11,561.58點，成交量1,122.97億元。本周來到11月的最後一周，台股挑戰月線連三紅，關注周二（26日）MSCI權重調整生效、周四（28日）摩台指結算，加上美股感恩節休市以及美中貿易戰變數等。

美國期貨電子盤走揚，帶動今日亞洲主要股市表現，上證、深證指數平盤附近震盪，日、韓股市也高，表現最強的在恆生指數上，盤中上漲約1.5%，受惠香港區議會選舉順利，泛民主派獲得多數席次，市場預期緊張衝突有望降溫，加上里巴巴即將來港上市，激勵盤中漲逾400點，站上27,000關卡。

在權值股方面，聯電、聯發科、大立光、國巨、群創、友達、和泰車、富邦金、中租-KY等紛紛走揚超過1%，引領多頭信心；另外，設備廠的家登、帆宣也表現亮眼，家登漲停，創掛牌新高價。

值得留意的是，鴻海在上周五外資結束連續29日買超，使今日盤中股價下跌1.96%，失守90元關卡，收在89.6元，月線有撐；不過鴻海集團的亞太電、群創、帆宣等仍有買單點火。

另一方面，先前漲多進行整理過的散熱族群、TWS概念股、IC設計等，今日也再度轉強。