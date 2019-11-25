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證交所明年目標保守 IPO24家、成交量估1200億元

2019-11-25 13:15經濟日報 記者葉憶如／即時報導

台北股市今年一度創下1萬1688點新高，不過初次掛牌上市櫃的家數卻明顯哀退，從去年61家降至今年前10月僅31家，主管機關金管會、台灣證交所對於明年上市家數與成交量目標近期即將出爐，但態度轉趨保守。台灣證交所董事長許璋瑤會後受訪時證實，2020年目標僅估24家IPO，明年日均值目標暫訂1,200億元，還低於今年的目標1,250億元。

金管會今（25）日上午在立法院財委會就「證券市場初次上市IPO績效」進行專題報告，去年上市櫃家數61家，但今年前10月僅有31家，幾乎減半，IPO家數衰退成為多位立委質詢的焦點，金管會主委顧立雄承認，IPO家數衰退不可諱言，但是國際IPO市場普遍表現不佳，原來金管會訂定二年合併上市櫃目標要達到100家，今年有機會達成。去年已有62家，現在截至10月底已掛牌31家，但目前也已經核准9家的話，年底前掛牌就會有40家。二年加計就能剛好達成百家目標。顧立雄表示，「去年上市櫃60家時說沒有重質，今年40家又說沒有重量，我們是希望質量並重」。

許璋瑤說，公司上市由券商輔導都要二到三年，單獨看一年會不准。去年上市家數共29家，今年預計可以上市19家，加起來48家，這樣平均一年就有24家，所以明年上市IPO目標內部暫訂24家，略高於今年的19家，多出5家。許璋瑤解釋，2014年當時上市21家，至2016年平均每年上市約22.8家，因此近二年的IPO家數狀況也沒有比較差。國際的狀況起伏波動是很正常的，全球都是比較少的，景氣預估也都往下調整，我們也希望讓比較優質的企業才讓它掛牌上市，也是要努力進步進一步加強。

至於明年日成交量目標方面，許璋瑤說，明年預估至少超過1,200億元，今年目標原訂為1,250億元，但是並沒有達到此水準，目前只接近1,200億元左右，因此用務實的方式訂明年目標，較今年的目標保守一些僅訂1,200億元。

IPO金管會

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