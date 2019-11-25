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瓦城泰統可轉債 26日開始受理競拍

2019-11-25 12:53經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

富邦證券主辦瓦城泰統（2729）發行國內無擔保可轉換公司債，這次總面額為新台幣8億元，競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過688張，每人最高得標張數合計不超過688張，預計明（26）日投標。這次投標期間為11月26日、11月27日、11月28日三個營業日，可轉換公司債預計於12月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

瓦城這次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行8,000張。依法保留承銷總數14%，其中，800張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購320張，其餘6,880張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

全台灣最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統，集團成立於1990年，旗下共有七大自創品牌，131家直營門店。自2012年以來，年營收複合成長高達15%。在財務上，連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、每股現金股利」紀錄，並連兩年現金殖利率高達5%。

2019年財務結果再傳捷報，前三季營收高達37.55億元，創下年增雙位數成長達14.75%，稅後純益達3.12億元，每股純益（EPS） 13.49元，再創歷史新高，連七年賺逾一個股本。瓦城泰統明年將持續推動「3-3-6-8」計畫，新展店店數成長目標持續上看20%，將連續三年創雙位數成長。

富邦證券資深副總吳春敏表示，瓦城泰統本次募集資金作為擴展新店之用，可望擴大公司營運規模及競爭力。此次瓦城一（27291）以轉換溢價率107.22%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為300元，其發行期間為三年，並設計兩年依面額之100%賣回予發行公司。

瓦城公司債營收

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