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香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

中部食品業正上演一場腥風血雨的經營權保衛戰!飼料廠興泰（1235）搶福懋油（1225）經營權之爭浮上台面，興泰也持有福壽（1219）18%的持股，並間接掌握台灣大食品及中聯油脂（1246），福懋油公告換法人代表後，董事長也跟著變動，也讓經營權問題再度搬上台面，福懋油的經營權之戰誰當董事長，下一次董事會將會是重要關鍵。

興泰的吳家持有福壽近2成的股權，據了解，持有1席董事跟1席獨董。福壽明年即將改選，然而，福壽今天很有信心的表示，雖然興泰是公司董事長，但彼此間的相處很融洽，目前家族的持股一直是超過五成，對於經營權有決對掌握度。

兩邊最近的爭議最主要來自於許家不同意福攀油買進興泰的持股，第三季期間福懋油買進1523張的持股，並於10月16日董事會追認；當時許家董事代表已經提出強烈質疑，不同意買進興泰持股；11月21日福懋油再度買進興泰持股1700餘張，成為引爆兩邊不合的導火線，晉昇投資22日換掉法人董事後，為兩家共治也投下震撼彈。

由於福攀油的經營權之爭再度白熱化，大股東興泰今天指出，晉昇投資22日把擔任福懋油董事長的法人代表晉昇投資更換代表，代表人由吳美紅換成許忠明一事，對於福懋董事長人選興泰已經提出反對意見，認為這個事情應該先經過福懋油董事會討論，吳家的董事也會於下次董事會中提出議案。興泰也指出，還是希望兩邊能好好談，對於福懋油長遠經營才是最有利。

經營權福壽

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