新下市機制明年4月上路 證交所密切注意12檔個股

2019-11-25 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



為解決「雞蛋水餃股」的問題，金管會訂定台股新下市機制將於明年4月上路。證交所董事長許璋瑤今在立法院財委會上表示，目前密切注意12檔股票，市值約106億元，占全體台股市值萬分之三。

明年4月台股新強制下市機制將上路，只要出現兩大狀況就會被要求三年內改善，三年內沒有改善就停止交易，停止交易半年後強制下市。第一是會計師查核經營能力存在不確定性，第二是每股淨值低於3元。

但立委余宛如今在立法院財委會質疑，借殼上市很容易造成有心人士炒作，相較於美國90天、香港18個月，台股下市要三年半，拖這麼長。

金管會主委顧立雄表示，動輒就下市會被投資人罵，訂三年半時間主要目的是促使公司積極改善，體質不佳長期沒改善才下市。當要求公司改善時，投資人會得知也會有緩衝時間，知道自己買的股票是體質不佳的，投資上就要考慮，緩解對投資人的衝擊。

余宛如再問，時間擴大對投資人也有衝擊，金管會如何確保公司不透過減資來取巧衝高淨值？顧立雄表示，減資也是體質改善的一個方法，不必然減資就是取巧，這有賴市場監視單位櫃買中心、證交所對公司財報做查核。

證交所董事長許璋瑤表示，目前證交所在密切注意的有12檔股票，市值約106億元，約占台股全體市值35兆的萬分之三。