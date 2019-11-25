殭屍股強制退場 許璋瑤：明年4月有12檔將先行

2019-11-25 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



台北股市「殭屍股」過多，強制退場下市機制明年四月一日將正式上路，立委余宛如今（25）日上午在立法院財委會質疑強制退場下市機制，恐遭公司減資「取巧」規避與有心人炒作借殼。並詢問目前首波退場機制適用的公司有多少？台灣證交所董事長許璋瑤上午首度證實，預估有12家、市值106億元公司將於明年四月依此退場機制下市，占所有上市公司35兆元市值的萬分之3而已。

金管會3月時公布未來上市公司如有遭會計師出具經營能力存在重大不確定性的查核報告，或每股淨值低於3元等情況，在規定時間內未能改善，將面臨強制下市命運，此一新退場機制自明年4月1日上路。

證交所先前規定，上市公司如果淨值轉為負數，或因退票而遭到拒絕往來，必須強制下市，但為進一步提升上市公司品質，並兼顧投資人權益，去年3月增設第三項下市條件。未來上市公司如有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核（核閱）報告，或每股淨值低於3元等情形，且遭打入全額交割或採分盤交易後逾三年仍無法改善，將先停止交易；停止交易後滿六個月後仍無法改善，就會強制下市。證交所這次新增退場機制將予以一年緩衝期，自明年4月1日開始實施，國內上市公司或第一上市公司於2020年3月底前檢送2019年度財報，如有符合上述條件，即會適用新增相關規定。

至於立委余宛如質疑退場機制長達三年，較國際股市標準來得太久，而且會有公司會「取巧」用減資，衝高淨值假象以避免退場機制。顧立雄回應說，減資也是改善體質的一種方式，若減資後還是無法改善，還是會啟動下市，減資不見得是取巧的方法，若是有擔心做假的話，市場監視單位證交所櫃買中心，要查核相關的財報，這部份牽涉財報健全表達與資訊揭露的問題。