半導體資本支出大增 家登、帆宣、世禾攻頂

2019-11-25 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



國際半導體大廠台積電、英特爾、三星等大增資本支出，半導體設備提前反應2020年利多，家登（3680）、帆宣（6196）、世禾（3551）聯袂攻頂，家登在台積電7奈米加強版及5奈米導入EUV加持之下，股價亮燈漲停至146元，創上櫃掛牌以來新高。

晶圓代工龍頭台積電在5G及高效能運算相關晶片對5、7奈米先進製程的需求殷切，率先上修資本支出到140至150億美元，為歷年來最大手筆上修資本支出。全球最大半導體設備應材及艾司摩爾對於2020年景氣看法轉趨樂觀，半導體設備良性需求上揚，隨著晶圓先進製程微縮，採用EUV（極紫外光）製程需求強勁，艾司摩爾EUV設備訂單需求將延續到2021年。

家登打入台積電供應鏈體系，受惠於EUV（極紫外光）技術，台積電7奈米強效版及5奈米相繼採用，EUV光罩傳送盒需求持續增溫，家登前三季營收16.56億元，年增52.9%，法人預期2020台積電EUV正式進入大量，家登光罩傳送盒明年可望倍數成長，全年營收呈現高雙位數成長態勢。

帆宣受惠於台積電、美光、華邦等擴廠投資帶動訂單成長，法人預期2020年營運回溫，營收呈現正向成長，在手訂單近期已見到落底向上之跡象，目前訂單量高達201億元，為歷史新高紀錄，交期已至明年底，法人指出，今年因設備及材料代理佣金制比重提高，營收成長雖有限，但毛利率預估將向上提升至10%以上。

半導體設備洗淨廠世禾7奈米洗淨訂單持續增加，法人預估第四季營收呈現高個位數成長，可望再度改寫單季歷史新高，全年營收上看雙位數年增，另外，受惠中國面板產能不斷開出，世禾切入中系面板供應鏈，面板清洗需求強，中國業務量升高，成為2020年另一營運成長動能。