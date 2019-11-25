親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

農曆年腳步近，不到兩個月即為除夕，年菜預購也正式邁入高峰期，為超商雙雄第四季業績「加菜」。全家（5903）表示為滿足消費者日常加菜需求，首波年菜預購策略主推國民美食，成功帶動年菜檔期業績較去年同期成長2成，預估今年整體年菜業績將有2成以上的成長；統一超（2912）也表示，瞄準年菜市場，今年以「二購三免」策略擴大年底最後一波預購商機，預估帶動年菜預購業績較去年同期成長20%以上。

全家表示，迎合民眾年節功夫菜需求，將以「米其林星級菜餚」、「獨家聯名品牌」兩大策略搶攻年菜商機，米其林星級菜餚更一次導入台、日、泰三國料理，同時攜手2019米其林餐廳–山海樓，首推「店舖訂、指定日餐廳取」的限量外帶年菜套組，讓民眾在家就能享用當日現做的米其林星級年菜。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰指出，此次農曆過年較早，年菜大戰也提前進入白熱化，全家年菜檔期共推出近400項商品應戰，其中，觀察近年蔬食愛好者持續成長，此次網羅滴水坊、養心茶樓、寬心園等知名蔬食餐廳，擴大導入近30款蔬食年菜。另也獨家與王品集團、香港餐飲品牌李錦記、粵菜名廚楊華志師傅的心粵小廚推出多項特色年菜。

統一超表示，首波年菜主打「人氣團購、回購率高」的懶人料理與名店鍋物，讓消費者「免訂位」、「免排隊」、「免外帶低消」在家即能品嚐排隊名店美味。年菜預購瞄準小家庭或上班族，同時掌握年底團聚、入秋體感商機，今年品項數破百項，有將近7成是全新話題商品。

統一超表示，冷凍年菜市場一年規模高達20億元，「年菜預購」為四大節令預購當中最大檔期，且業績已連續4年成長。近年來消費者已養成在過年前先購買試菜的習慣，因具有復熱方便、CP值高、方便在家團聚共享等優勢，使得消費需求逐年提升。

年菜全家便利商店米其林

相關新聞

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

3人小公司單靠「手提袋」闖出破千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:35

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31

新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

華紙扎根台東 創造就業

2019-11-24 23:32

HAPPY GO 號召卡友送愛

2019-11-24 23:32

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

王瑞瑜 加碼捐助失親兒

2019-11-24 23:10

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03

羅光廷專訪／祕密武器 顛覆舊思維

2019-11-24 23:01

羅光廷專訪／擦亮台灣品牌…人生使命

2019-11-24 23:01

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

點子農場／假酒神探的下一個任務

2019-11-24 22:54

好書導讀／永續創新 寫蘿蔔糕傳奇

2019-11-24 22:54

瑪格麗特談品牌／老闆與領導

2019-11-24 22:54

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

台塑樂活路跑彰化開跑 王瑞瑜加碼600萬元助失親兒

2019-11-24 10:54

裝滿再飛消滅70萬瓶裝水 全球6家航空跟塑膠製品說掰掰

2019-11-24 10:41

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

經濟部國營事業招考平均起薪36K 錄取率6.2%

2019-11-24 14:41

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

國泰投信總經理張雍川：找到熱情 就不覺累

2019-11-24 13:24

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

嘉基總經理羅偉仁：把吃苦當吃補

2019-11-24 13:24

台塑打造個人化AI夥伴 拚搏1%致勝關鍵差距

2019-11-24 13:31

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

精密陶瓷助攻 和成推升前三季營運轉盈

2019-11-24 18:36

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

名家觀點／企業別輕忽ESG風險

2019-11-24 23:05

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

經濟解析／車輛業很有共識的公聽會

2019-11-25 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top