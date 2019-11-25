超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



農曆年腳步近，不到兩個月即為除夕，年菜預購也正式邁入高峰期，為超商雙雄第四季業績「加菜」。全家（5903）表示為滿足消費者日常加菜需求，首波年菜預購策略主推國民美食，成功帶動年菜檔期業績較去年同期成長2成，預估今年整體年菜業績將有2成以上的成長；統一超（2912）也表示，瞄準年菜市場，今年以「二購三免」策略擴大年底最後一波預購商機，預估帶動年菜預購業績較去年同期成長20%以上。

全家表示，迎合民眾年節功夫菜需求，將以「米其林星級菜餚」、「獨家聯名品牌」兩大策略搶攻年菜商機，米其林星級菜餚更一次導入台、日、泰三國料理，同時攜手2019米其林餐廳–山海樓，首推「店舖訂、指定日餐廳取」的限量外帶年菜套組，讓民眾在家就能享用當日現做的米其林星級年菜。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰指出，此次農曆過年較早，年菜大戰也提前進入白熱化，全家年菜檔期共推出近400項商品應戰，其中，觀察近年蔬食愛好者持續成長，此次網羅滴水坊、養心茶樓、寬心園等知名蔬食餐廳，擴大導入近30款蔬食年菜。另也獨家與王品集團、香港餐飲品牌李錦記、粵菜名廚楊華志師傅的心粵小廚推出多項特色年菜。

統一超表示，首波年菜主打「人氣團購、回購率高」的懶人料理與名店鍋物，讓消費者「免訂位」、「免排隊」、「免外帶低消」在家即能品嚐排隊名店美味。年菜預購瞄準小家庭或上班族，同時掌握年底團聚、入秋體感商機，今年品項數破百項，有將近7成是全新話題商品。

統一超表示，冷凍年菜市場一年規模高達20億元，「年菜預購」為四大節令預購當中最大檔期，且業績已連續4年成長。近年來消費者已養成在過年前先購買試菜的習慣，因具有復熱方便、CP值高、方便在家團聚共享等優勢，使得消費需求逐年提升。