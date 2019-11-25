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電子股領軍 台股再戰11,600關卡

2019-11-25 11:40經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美中兩國元首接連信心喊話，提振市場信心，帶動今（25）日台股再戰11,600關卡，盤中在台積電、聯發科、大立光力挺下，指數最高來到11,604點，挑戰封閉11月21日的空方缺口。

在美國經濟數據表現上，Markit公布製造業與服務業PMI均優於預期，企業信心回升帶動道瓊、標普500、Nasdaq指數上周五震盪收高。

美國期貨電子盤走揚，帶動今日亞洲主要股市表現，上證、深證指數盤中雙雙翻紅，日韓股市也高，表現最強的在恆生指數上，盤中上漲近2%，受惠香港區議會選舉順利，泛民主派獲得多數席次，市場預期緊張衝突有望降溫，加上里巴巴即將來港上市，激勵盤中漲逾500點，站上27,000關卡。

在權值股方面，台積電、聯電、聯發科、大立光、國巨、群創、南亞科、友達、和泰車、富邦金等紛紛走揚超過1%，引領多頭信心；另外，設備廠的家登、帆宣也表現亮眼，家登創下掛牌新高價。

值得留意的是，鴻海在上周五外資結束連續29日買超，使今日盤中股價下跌超過1.5%，失守90元關卡，回測月線，持續關注後續走勢；不過鴻海集團的亞太電、群創、瑞祺電通、帆宣等仍有買單點火。

另一方面，先前漲多進行整理過的散熱族群、TWS概念股、IC設計等，今日也再度轉強。

本周來到11月的最後一周，台股挑戰月線連三紅，關注周二（26日）MSCI權重調整生效、周四（28日）摩台指結算，加上美股感恩節休市以及美中貿易戰變數等。

整體來看，兆豐國際投顧認為，從上周外資拉尾盤動向來看，外資本周不至於到偏空操作，不過本周台股會較敏感於國際股市以及亞股動向，若情勢轉向正向發展，有利於台股走出整理格局。操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、散熱及TWS等族群。

台股再戰11,600關卡，盤中在台積電、聯發科、大立光力挺下，指數最高來到11,...
台股再戰11,600關卡，盤中在台積電、聯發科、大立光力挺下，指數最高來到11,604點，挑戰封閉11月21日的空方缺口。 圖／聯合報系資料照片
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