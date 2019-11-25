親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

逐筆交易逼散戶退場？ 交易所：規定法人不能牽專線

2019-11-25 11:01經濟日報 記者葉憶如／即時報導

逐筆交易明年3月23日上路，國內券商與交易所已斥資3億餘元金來建置改建新資訊系統。國民黨立委曾銘宗今（25）日上午在立法院財委會質疑，法人與散戶在網路速度與資訊不對稱，有利法人但恐迫使58%散戶被逼迫退出市場？金管會主委顧立雄回應「跟身份類別沒有關係，散戶應該是不會因此退出市場」。台灣證交所董座許璋瑤也補充說，「已嚴格規定法人不能牽專線」。

立委曾銘宗問，台股明年要改採逐筆交易，能帶來什麼好處？金管會主委顧立雄說，主要是為了接軌國際，因為全球主要市場都已採逐筆交易，好處是交易效率高、資訊透明度與委託更多類型等。證期局局長王詠心補充，即時資訊揭露更透明，撮合速度變快、價格合理性會提高，如何下單會比較了解，交易的質會比較好。

國民黨立委曾銘宗問金管會知不知道逐筆交易的缺點？新制恐對法人相對有利，因為法人可以拉一條高速網路專線，速度快產生不公平，有可能會逼迫現在占交易量比重58%的散戶退出市場，市場很CARE他質疑這部份缺點金管會都不講。

不過顧立雄認為，進入撮合後價格跟速度優先，這跟身份類別沒有關係，「散戶應該是不會因此退出市場」。台灣證交所董座許璋瑤也補充，目前台灣交易所嚴格規定法人不能自行拉專線，未來也會到證券商做進一步檢查。至於曾銘宗問，資訊上法人對照散戶 ，是否有資訊優勢？許璋瑤說，逐筆交易功能是要讓想買賣股票的人都可以找到想要買賣的價格，散戶應該是不會較劣勢。曾銘宗說，現在散戶占比58%，等上路我們再來看看會不會減少。

曾銘宗也問，國內針對改採逐筆交易共計花費多少經費？許璋瑤表示，台灣交易所斥資1.55億元進行軟硬體改善，同時各家證券商每家也投入約200萬至400萬元建置相關資訊系統，券商公會統計，共計所有券商整體總計約投入3億餘元來建置。

另外曾銘宗也質疑顧立雄將國內IPO初次上市掛牌數衰退都推給國際因素，都沒有提國內因素。他問這是短期還是中長期的現象？

客觀說明國際表現不佳的狀況，像韓國、新加坡、深圳都還是增加、日本衰退幅度沒那麼大，其實是因為台灣產業升級面臨瓶頸。

散戶曾銘宗金管會

相關新聞

IPO家數減少改去陸股掛牌？ 顧立雄：今年IPO可達40家

2019-11-25 10:26

台積電、聯發科有撐 台股開盤漲24.01點

2019-11-25 09:30

電子股領軍 台股再戰11,600關卡

2019-11-25 11:40

新下市機制明年4月上路 證交所密切注意12檔個股

2019-11-25 11:57

美股止跌 台股再攻11600點

2019-11-25 08:16

MSCI效應 台股將失血500億

2019-11-24 23:29

觀望氣氛濃 投信不看淡

2019-11-24 23:24

低基期銅板股 撐盤要角

2019-11-24 23:23

G.P.S概念股 明年新主流

2019-11-24 22:59

G.P.S概念股／欣興、大立光 買盤挺

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／中磊、啟碁 迎接商機

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／景碩、南電 產能升溫

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／聯發科、聯電 前景亮

2019-11-24 22:58

就市論勢／5G概念股 領風騷

2019-11-24 22:35

寬量CEO Day登場 矽力穩懋由田出席

2019-11-24 21:51

陳奕光專欄／影像感測器、車電族群 聚光

2019-11-24 21:51

國泰US短債ETF 掛牌

2019-11-24 21:51

一周盤前解析／台積概念、封測 吸睛

2019-11-24 21:51

國泰證 強打定期定額買股

2019-11-24 21:51

十檔成長股 盤面亮點

2019-11-24 21:51

法人：美中貿易戰未轉壞 台股展望仍正向

2019-11-24 13:40

技術指標／大盤量縮 10日線先守穩

2019-11-24 13:19

外資力挺 台股月線拚連3紅

2019-11-24 13:19

就市論勢／5G鏈、蘋概 將有表現

2019-11-23 00:02

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

MSCI效應 台股將失血500億

2019-11-24 23:29

亞洲教育、晶呈科技 本周登錄興櫃

2019-11-24 19:11

G.P.S概念股 明年新主流

2019-11-24 22:59

外資力挺 台股月線拚連3紅

2019-11-24 13:19

十檔成長股 盤面亮點

2019-11-24 21:51

低基期銅板股 撐盤要角

2019-11-24 23:23

中鋼盤價制度 大變革

2019-11-24 22:35

手機鏈 一路旺到年底

2019-11-24 22:34

文曄員工自救 反大聯大併購

2019-11-24 22:34

G.P.S概念股／聯發科、聯電 前景亮

2019-11-24 22:58

法人：美中貿易戰未轉壞 台股展望仍正向

2019-11-24 13:40

台股周線由黑翻紅 聚焦競爭力佳、具成長契機族群

2019-11-24 17:55

G.P.S概念股／中磊、啟碁 迎接商機

2019-11-24 22:58

G.P.S概念股／欣興、大立光 買盤挺

2019-11-24 22:58

蔡總統：台積電3奈米及以下製程廠持續落腳台灣

2019-11-25 10:20

旭暉轉上市 每股68元

2019-11-24 22:34

G.P.S概念股／景碩、南電 產能升溫

2019-11-24 22:58

美時權利金入帳 Q4營收攀高

2019-11-24 22:34

逐筆交易逼散戶退場？ 交易所：規定法人不能牽專線

2019-11-25 11:01

第一類接觸／燿華攻3R 營運添動能

2019-11-24 22:38

台指期警示浮現 分析師：操作從順勢轉逆勢

2019-11-24 12:36

中鋼看好鋼市重回上坡路

2019-11-24 22:35

就市論勢／5G概念股 領風騷

2019-11-24 22:35

觀望氣氛濃 投信不看淡

2019-11-24 23:24

寬量CEO Day登場 矽力穩懋由田出席

2019-11-24 21:51

美股止跌 台股再攻11600點

2019-11-25 08:16

華立 淡季訂單滿載

2019-11-24 22:36

MSCI明調降台股權重 金管會估資金流出462億元

2019-11-25 11:27

燿華總座洪顯青 上前線搶單

2019-11-24 22:36

環球晶 南韓廠完工

2019-11-24 22:33

法人觀點／燿華體質好轉 展望佳

2019-11-24 22:36

OPPO搶商機 要自製處理器

2019-11-24 22:31

陳奕光專欄／影像感測器、車電族群 聚光

2019-11-24 21:51

權證教戰／籌碼集中化趨勢 蘋概巨頭認購熱

2019-11-24 13:19

全民權證／旺宏 二檔活力旺

2019-11-24 22:42

新下市機制明年4月上路 證交所密切注意12檔個股

2019-11-25 11:57

分盤交易最後一天 宏捷科買盤蓄勢待發

2019-11-25 09:47

興櫃四尖兵 周漲逾10%

2019-11-24 22:33

IPO家數減少改去陸股掛牌？ 顧立雄：今年IPO可達40家

2019-11-25 10:26

從期貨看現貨／台指期修正氛圍漸濃

2019-11-24 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top