逐筆交易逼散戶退場？ 交易所：規定法人不能牽專線

2019-11-25 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



逐筆交易明年3月23日上路，國內券商與交易所已斥資3億餘元金來建置改建新資訊系統。國民黨立委曾銘宗今（25）日上午在立法院財委會質疑，法人與散戶在網路速度與資訊不對稱，有利法人但恐迫使58%散戶被逼迫退出市場？金管會主委顧立雄回應「跟身份類別沒有關係，散戶應該是不會因此退出市場」。台灣證交所董座許璋瑤也補充說，「已嚴格規定法人不能牽專線」。

立委曾銘宗問，台股明年要改採逐筆交易，能帶來什麼好處？金管會主委顧立雄說，主要是為了接軌國際，因為全球主要市場都已採逐筆交易，好處是交易效率高、資訊透明度與委託更多類型等。證期局局長王詠心補充，即時資訊揭露更透明，撮合速度變快、價格合理性會提高，如何下單會比較了解，交易的質會比較好。

國民黨立委曾銘宗問金管會知不知道逐筆交易的缺點？新制恐對法人相對有利，因為法人可以拉一條高速網路專線，速度快產生不公平，有可能會逼迫現在占交易量比重58%的散戶退出市場，市場很CARE他質疑這部份缺點金管會都不講。

不過顧立雄認為，進入撮合後價格跟速度優先，這跟身份類別沒有關係，「散戶應該是不會因此退出市場」。台灣證交所董座許璋瑤也補充，目前台灣交易所嚴格規定法人不能自行拉專線，未來也會到證券商做進一步檢查。至於曾銘宗問，資訊上法人對照散戶 ，是否有資訊優勢？許璋瑤說，逐筆交易功能是要讓想買賣股票的人都可以找到想要買賣的價格，散戶應該是不會較劣勢。曾銘宗說，現在散戶占比58%，等上路我們再來看看會不會減少。

曾銘宗也問，國內針對改採逐筆交易共計花費多少經費？許璋瑤表示，台灣交易所斥資1.55億元進行軟硬體改善，同時各家證券商每家也投入約200萬至400萬元建置相關資訊系統，券商公會統計，共計所有券商整體總計約投入3億餘元來建置。

另外曾銘宗也質疑顧立雄將國內IPO初次上市掛牌數衰退都推給國際因素，都沒有提國內因素。他問這是短期還是中長期的現象？

客觀說明國際表現不佳的狀況，像韓國、新加坡、深圳都還是增加、日本衰退幅度沒那麼大，其實是因為台灣產業升級面臨瓶頸。