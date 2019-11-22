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1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

外資轉向了嗎？本周外資仍然在買這幾檔

2019-11-22 18:16經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今(22)日收在11,566.8點，上漲8.53點，周線上漲41.2點，外資是主要的推手，不過近兩個交易日則是呈現賣超，在下周MSCI半年度權重調整生效前，外資動向將牽動大盤的表現，統計本周外資青睞股發現，鴻海(2317)高居本周外資買超個股之冠，本周外資買超逾萬張的則有15檔。

台股今日開低震盪，權值股走弱，生技股成為多頭指標，盤中一度下滑至11,534.15點，股王大立光力守紅盤，指數終場以11,566.8點作收，上漲8.53點，成交量1,072.48億元，周線上漲41.2點，漲幅0.36%；三大法人賣超10.01億元，外資賣超1.48億元，投信賣超4.12億元，自營商賣超（合計）4.4億元。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，國際股市資金相對寬鬆，美股財報也符合市場預期，帶動國際股市持續往上走揚，後續將陸續公布重要經濟指數，如無進一步惡化情況發生，配合FED預先寬鬆貨幣政策下，整體股市仍將持續震盪走高。

黃俊斌分析，在國際股市資金相對寬鬆，台股重量級電子股紛紛釋出明年樂觀的訊息下，台股指數將持續創高，指數持續創高的過程，也須提防漲多個股回檔的風險。

財經專家Wen姐表示，目前定位是多頭回檔，預估壓力區約落在11,600點，11,500點及月線則是支撐區，下周(11月26日) MSCI最新權重將在收盤後生效，另外，11月28日有摩台結算，將是兩個重要的關鍵日期，目前呈現指數不動，中小型股輪動的表現，除非往下跌破月線，否則指數應是區間盤整格局。

外資今日賣超，已連續2個交易日賣超，統計本周買超個股中，買超逾萬張的個股達15檔，包括鴻海、旺宏、中信金、友達、緯創、台泥、廣達、聯詠、仁寶、群創、亞泥、和碩、華通、金像電、億光等。

分析本周外資買超領先股中，仍以電子股居多數，包括半導體、電腦及週邊設備、零組件、光電、其他電子等，另有兩家水泥股及1家金融股；鴻海高居本周外資買超之冠，不過，今日外資終止連29買，反手賣超鴻海，單日賣超46張，投信也終止連8買，轉為賣超119張，自營商則是買超465張，合計三大法人買超300張。

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