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旭暉應材11月25日掛牌上市

2019-11-22 17:12經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

證交所公告，旭暉應材（6698）將於11月25日上市買賣，為今年第12家掛牌的本國上市公司；當天證交所將舉行盛大典禮歡迎旭暉掛牌。

旭暉日前辦理普通股競拍及公開申購，競拍得標最高價為85元，均價71.69元，公開申購訂價則為68元。今（22）日台股震盪，旭暉小跌0.2元、以79.11元收市，成交量180張。

證交所競拍台股

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