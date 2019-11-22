旭暉應材11月25日掛牌上市

2019-11-22 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



證交所公告，旭暉應材（6698）將於11月25日上市買賣，為今年第12家掛牌的本國上市公司；當天證交所將舉行盛大典禮歡迎旭暉掛牌。

旭暉日前辦理普通股競拍及公開申購，競拍得標最高價為85元，均價71.69元，公開申購訂價則為68元。今（22）日台股震盪，旭暉小跌0.2元、以79.11元收市，成交量180張。