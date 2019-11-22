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牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

MSCI全球指數今年來漲幅19.33% 科技股明年續領多頭

2019-11-22 10:28經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

全球股市自2009年以來的多頭行情已走了11年，根據彭博資訊統計，MSCI全球指數今年來漲幅19.33%，各產業類股指數以資訊科技類股漲幅37.47%居冠。再看支撐股價能否續航的關鍵，各產業類股未來12個月預估每股盈餘成長率前三名分別是醫療保健46.05%、通訊服務28.23%、資訊科技20.12%。

展望明年布局，統一AIoT全球智聯網基金經理人林鴻益表示，接近年底，全球股市同時面臨了電子消費品旺季效應與漲多獲利了結賣壓，加上美中貿易情勢變化的不確定因素，今年領漲的科技股短線走勢會更加震盪，個股面臨評價調整。

林鴻益指出，由於5G與AIoT智慧物聯網邁入爆發期，將提供科技股新的成長動能，仍是逢低擇優布局的重點，節奏上綜合判斷各公司當前股價位置及基本面變化，看好5G無線通信、AI人工智能、區塊鏈等具有未來潛力的產業。

林鴻益指出，10月底美國聯準會進行今年來的第三次降息，持續投放流動性，新興市場也有多國央行降息寬鬆資金。美中形勢經歷過去18個月不斷升級的冷衝突後稍微緩和，但即使雙方達成了實質協議，也應視為是一種暫緩方案，在可預見的未來，貿易政策和美中關係的不確定性將持續存在，並將給市場帶來斷斷續續的逆風。

引領全球科技創新趨勢最重要的兩大市場也是G2美中，美股方面，美國總統川普2020年要拚連任，政策上會偏向作多，美國經濟表現穩健，已公布的企業財報也多優於預期，美股標普500指數未來12個月預估每股盈餘成長率是14.14%，費城半導體指數18.5%、那斯達克指數31.58%，顯示半導體與科技相關產業成長動能仍是較為優異，短線修正後，還是明年領頭的主軸。

中國A股方面，官方政策持續加大扶植科技新創產業，MSCI也於11月將A股科創板個股納入部份指數，證監會先前放開QFII管制，接下來也將進行H股全流通，2020年起逐步取消證券、基金和期貨公司的外資持股比率，並研究擴大債券市場對外開放，在金融制度的改革下足功夫，長期將有利外資進入中國。

科技股半導體

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