親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國泰證券定期定額申購人氣旺 新購人數破萬

2019-11-22 04:13經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

台股萬一行情列車正持續行駛，大盤指數來到29年以來的新高位置，國泰證券為協助廣大投資人累積財富從「長」計議，今年8月不僅全新推出申購金額1千元起，就能成為台股市值前50大企業的股東，更讓利定期定額買台股的手續費，至今短短3個月，新申購人數突破1萬人，截至2019年10月止，扣款成交金額占全市場比重已來到2成水準，十分驚人。

國泰證券持續推動定期定額買台股活動與服務，協助小資族透過長時間規律投資，共享優秀前瞻企業穩健經營獲利與股價成長的果實，累積屬於自己一桶金的目標。目前國內共有12家證券商提供定期定額買股服務，國泰證券提供扣款標的為47檔台灣50成份股的個股及12檔涵蓋美中港台ETF，由於標的多具備大型藍籌股抗震的特性，即便短期遇到股市動盪，相對抗跌。

國泰證券希望透過推展簡單好用的數位證券服務，打破時間、空間與距離的限制，成為實踐「普惠金融」的證券商，觀察台股交易人有年齡老化的趨勢，初出社會的新鮮人運用在投資理財的可支配金額有限，藉由提供簡單方便的定期定額買股服務，投資門檻相對低，讓其進入台股市場的起手式更加平易近人。

國泰證券已於今年第三季降低定期定額買台股的申購金額，一舉從3千元降為1千元，獲得投資人廣大迴響，短短3個月，新申購人數暴增至1萬人以上，定期定額扣款成交金額亦正式突破1億元，大幅成長7成以上。

國泰證券提供簡潔好用的投資介面，從投資旅程的最前端「開戶」、透過「線上開戶App」節省跑銀行開立交割帳戶或臨櫃開證券戶曠日費時的時間，再於後端「服務」部分，透過「國證e櫃台App」的「定期定額買台股」功能區進行申購設定。國泰證券提醒投資人，可將推播功能打開，「國證e櫃台App」就會在扣款日期前進行入款通知。

國泰證券持續推動定期定額買台股活動與服務，近3個月申購人數突破1萬元，扣款成交金...
國泰證券持續推動定期定額買台股活動與服務，近3個月申購人數突破1萬元，扣款成交金額占全市場比重已來到2成水準。(圖/國泰證券提供)
分享

台股國泰證券商

相關新聞

紡織業兩大勢力 短兵相接

2019-11-22 01:14

三族群轉強 躍盤面主流

2019-11-22 01:14

生技股擁題材 逆勢漲

2019-11-22 01:14

股東會登記 將模擬測試

2019-11-22 01:14

嘉裕、國碩等五檔 恢復融資券

2019-11-22 01:14

5G、東奧概念股 明年發燒星

2019-11-22 01:14

就市論勢／雲端伺服器、水泥 帶勁

2019-11-21 23:43

明年存股名單看這裡 投顧總座露口風

2019-11-21 16:34

B1測：電競嘉年華開鑼 概念股添旺

2019-11-21 15:20

台股守住11,500點收跌72.93點 三大法人賣超109.28億

2019-11-21 15:06

鴻海翻紅 台股11500點失而復得

2019-11-21 14:59

台股盤中跌逾百點 11500關失而復得

2019-11-21 14:28

基本面、籌碼面佳／這11檔 內外資聯手加碼

2019-11-21 14:28

法說報喜 生技3檔亮麗抗跌

2019-11-21 14:28

5顆星評價私房股 熱錢推升股市多頭行情

2019-11-21 13:26

跟著外資走 這幾檔外資連買逾20天

2019-11-21 13:12

市場震盪時選股 給你16檔「進可攻、退可守」

2019-11-21 12:50

獲利季季高 三大法人正在搶買這14檔電子股

2019-11-21 12:37

誰是下一檔0050？潛力ETF追追追

2019-11-21 12:27

台商到底有沒有回流？ 謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:23

美股開低走低 台股早盤重挫逾百點回測月線

2019-11-21 09:16

台股資金輪動 銅板股出頭天

2019-11-20 23:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

誰是下一檔0050？潛力ETF追追追

2019-11-21 12:27

明年存股名單看這裡 投顧總座露口風

2019-11-21 16:34

跟著外資走 這幾檔外資連買逾20天

2019-11-21 13:12

獲利季季高 三大法人正在搶買這14檔電子股

2019-11-21 12:37

外資今賣超98.16億、終止連五買 卻連買這檔股票29天

2019-11-21 17:55

鴻海翻紅 台股11500點失而復得

2019-11-21 14:59

大聯大公開收購 文曄獨董程天縱22日召開記者會

2019-11-21 12:18

市場震盪時選股 給你16檔「進可攻、退可守」

2019-11-21 12:50

基本面、籌碼面佳／這11檔 內外資聯手加碼

2019-11-21 14:28

美股開低走低 台股早盤重挫逾百點回測月線

2019-11-21 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top