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鐵工廠員工疑遭電動拉門夾住 急救半小時仍不治

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

三族群轉強 躍盤面主流

2019-11-21 20:42經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

美中貿易協議恐延後簽署，國際股市全盤皆墨，台股昨（21）日回測月線支撐，但率先修正的中小型股展開跌深反彈走勢，散熱、功率放大器、銅箔基板等三大主流族群同步轉強，維繫多方人氣。

美國參議院通過香港人權法，讓原本緊張的美中關係更加雪上加霜，傳出第一階段貿易協議恐拖至明年，國際股市同步收黑，加上昨日外資轉為賣超台股98億元，壓抑指數開低走低，終場跌72點，收11,558點，成交值略增至1,218億元。

前20大權值股除鴻海、台化、台達電等三檔外，都以下跌作收，短多轉為點火股價經過整理的環球晶、穩懋、世界等富櫃50成分股，拉抬櫃買指數守住季線支撐，先前修正幅度較大的散熱、功率放大器、銅箔基板等族群也紛紛表態轉強。

散熱族群以建準姿態較高，主要由於第3季獲利賺贏上半年，繳出亮麗成績單，加上投信賣壓告一段落，外資卻持續加碼，籌碼獲得有效換手；至於超眾、雙鴻、泰碩等，投信仍持續調節，但修正幅度已大，後市值得注意。

法人指出，穩懋、全新、宏捷科等功率放大器族群，雖然中長期營運展望看俏，但股價不敵投信等內資結帳賣壓，短線多方有可能退守季線關卡，徐圖而動。

大型本國投顧認為，未來幾個交易日觀盤重點，仍應聚焦在櫃買為首的中小型股能否止跌回穩，櫃買指數跌破144點關卡後，未來電子股走勢可能更加強弱分明，建議逐漸調節高位階電子股，轉為關注低位階電子或傳產、金融股。

櫃買指數台股穩懋

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