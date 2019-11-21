外資今賣超98.16億、終止連五買 卻連買這檔股票29天

2019-11-21 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股今(21)日收11,558.27點，下跌72.93點，三大法人合計賣超109.28億元，尤以外資賣超98.16億元最高，終止連五買，在外資轉為賣超的壓力下，買超前十大個股成為外界關注焦點，今日買超軍為元大S&P原油正2，鴻海續獲外資買超19,016張，外資已連續買超鴻海29個交易日，合計買超71萬2,776張。

台股今日以11,573.84點開低，主要受美中貿易戰初步協議恐延到明年才能簽署的消息影響，早盤一度下探至11,478.43點，一口氣失守5日線、10日線及11,500點關卡，回測月線支撐，之後跌幅略有收斂，終場收11,558.27點，跌幅0.63%，三大法人合計賣超109.28億元，其中外資及陸資賣超98.16億元，投信買超4.99億元，自營商賣超（合計）16.11億元。

外資終止連五買轉為賣超，且賣超金額較11月13日賣超62.63億元增加，外資動向將牽動後續大盤的表現，在外資轉賣下，那些個股獲得外資買盤的青睞，後續表現值得觀察，統計今日外資買超前十大依序是元大S&P原油正2、鴻海、金像電、台表科、和碩、中信金、晶電、嘉聯益、旺宏、敦南等。

另外，統計外資連續買超個股中，買超逾10天，且合計買超逾萬張的公司包括鴻海、光寶科、和碩、永豐金等；鴻海是今日重要撐盤指標，外資單日買超19,016張，投信買超44張，買超張數不高，卻已是連八買，自營商賣超306張，已連二賣，合計三大法人今日買超18,754張。

鴻海持續獲外資買超，已連續29個交易日買超，今日開低翻紅，以92.5元作收，上漲0.6元，漲幅0.65%，成交51,867張，外資買不停，支撐鴻海股價蓄積再衝波段高的動能。