淨值太低 東貝、信昌化等六檔 22日暫停融資券

2019-11-21 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



上市公司第3季財報出爐，證交所依規定審核信用交易條件，最新公告東貝（2499）、信昌化等六檔因淨值低於票面，將自11月22日起暫停融資券，國碩、國光生、嘉裕則因淨值恢復到票面，恢復信用交易。

證交所指出，此次依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司申報之第3季財報，隴華、東貝、今皓、信昌化、新天地及欣巴巴等六檔，因每股淨值低於票面，應暫停融資券交易。

國碩、國光生、嘉裕等三檔，則因每股淨值恢復至票面上，得恢復融資券交易。相關調整均自22日起實施。