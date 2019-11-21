明年存股名單看這裡 投顧總座露口風

2019-11-21 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



台灣股民新吹起的存股風潮，新任日盛投顧總經理鍾國忠點名現在最佳存股標的是「台塑四寶」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「存股不能隨便存，不然會愈存愈虧。」對於台灣股民新吹起的存股風潮，新任日盛投顧總經理鍾國忠點名現在最佳存股標的是「台塑四寶」，因過去十年中，台塑四寶很少連跌二年，以台塑等四寶目前位階來說，明年不容易跌，股息殖利率還不錯，適合退休族做長線存款。

日盛投顧今（21）日舉辦「2020年投資展望會」，鍾國忠預測，台股明年指數落在10,500~12,000點區間，受到台積電等個股分季除息影響，曲線將較平滑，較看好5G、東京運概念股、去美風、財報佳。

外資法人今天賣超台股高達98億元，為近三個月來大量。巧合的是，在外資買賣超數據公布前，鍾國忠也指出，隨著12月聖誕節假期逼近，加上年底接近年度績效結算攸關經理人年度紅利，外資在11月底、下周一定會撤，若是比較聰明的外資可能動作會更快；直到明年初才會再歸隊。

一般認為，台股在第3季財報公布後到隔年初會有一段「作夢行情」，不過，鍾國忠認為，隨著再過40天有新年跨年、50天後有總選大選、60天後台股封關、70天後開紅盤等不確定因素，推測作夢行情在農曆年後開紅盤機率較高。

日盛投顧看好明年度有表現空間的產業是5G、東奧概念股。日盛投顧表示，，5G通訊預期可創造龐大產值，而印刷電路板為工業之母，在5G商機自是不可缺乏，然而5G商用初期，主要多已基地台相關應用為主，而台廠多以手機為主要應用，因此台灣印刷電路板產業受惠相對有限。直到主要手機商積極推出5G手機，將有望帶動台灣多數印刷電路板廠營運。

至於東京奧運將於明年登場，日盛投顧表示，多數國際品牌表明明年上半年，將積極推出新產品，台灣成衣及製鞋供應鏈可望受益。此外，健身熱潮席捲全，帶動美國商用健身器材需求增加，喬山等台廠供應鏈可望受惠，另國內健身中心會員滲透率僅3%，低於亞洲鄰近國家，未來柏文等國內健身中心品牌業績持續看升。