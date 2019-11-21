鴻海領漲 手機相關族群股價創波段新高

2019-11-21 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



台股18日拉尾盤，使今（19）日早盤遇到了結賣壓，壓在平盤之下，盤中在電子股帶領下，指數來再度來到11,600關卡，指數持續走高，不過由於美中貿易戰消息面乎多乎空，在多空夾擊下，造成指數上檔有壓，不過整體來看，台股仍然維持強勢表現，今日領漲重心在手機相關族群上。

今日鴻海（2317）領軍，台郡、景碩、譜瑞-KY等股皆創波段新高。

鴻海在外資持續26日買超下，股價來到92元，持續朝前波高點97.2元前進。鴻海第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高；在威州最大廠房完成封頂建設下，營運可期。

台郡股價也來到近一年新高位置，站上116元，昨日三大法人同步站在買方，第4季產品是出貨高峰，高峰期將落在10、11月，市場預期單季營收將年增個位數。

景碩受惠第4季營運好轉，激勵今日跳空開高，股價量增價揚，站上51元，漲幅一度逾8%，三大法人連兩日買超計2,576張；在5G應用帶動ABF載板需求下，持續暢旺。

譜瑞-KY股價盤中創下歷史新高價，上漲約6%，來到645元，外資連續8日買超；譜瑞-KY前三季已經賺23.58元，去年全年每股獲利25.76元，今年整體獲利若無意外，應該可以超越去年；不過由於客戶已於第3季提前拉貨，故預計第4季營收可能將小幅季減。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，從非蘋陣營到蘋果陣營，業績表現都比預期來好，且長線有5G題材發酵，對後續發展正向看待。

操作上建議投資人，由於現階段電子股還是主流，手機族群偏多看待，不過因指數上方壓力較重，以買黑不買紅為宜，待拉回再布局。