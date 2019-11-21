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B1測：電競嘉年華開鑼 概念股添旺

2019-11-21 15:20聯合晚報 記者吳凱中／台北報導

今年WirForce2019將舉辦會場由爭艷館擴大涵蓋戶外長廊廣場及流行館，來自...
今年WirForce2019將舉辦會場由爭艷館擴大涵蓋戶外長廊廣場及流行館，來自世界各地的電競選手、知名實況主及1,200名BYOC重裝玩家齊聚一堂。 圖／業者提供
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亞洲最大電競嘉年華WirForce今（21）日登場，展開四天三夜不斷電的電競嘉年華，預計線上線下可一舉串聯百萬粉絲共同參與，技嘉（2376）、宏碁（2353）及華碩（2357）皆參展秀出旗下新品，並祭出促銷優惠，為第四季旺季營運增添柴火。

主辦單位就肆電競 4Gamers表示，今年有來自世界各地的電競選手、知名實況主及1,200名BYOC重裝玩家齊聚花博，為迎接史上最大數位娛樂玩家遷徙盛會，今年WirForce2019將舉辦會場由爭艷館擴大涵蓋戶外長廊廣場及流行館。

華碩ROG 今年量身訂製「ROG未來實驗室」，以「Cyberpunk」為主題風格，打造未來實驗室，包含實驗室吧檯、逾四百片主機板組合而成的設計牆、電影級的ROG世界觀光譜區、與知名新銳插畫家攜手打造的「ROGＸC.A. Chou」設計牆與電競產品體驗區等。

宏碁今年首度進駐WirForce，結合最強《Garena 極速領域》 賽車遊戲，設立「Predator玩樂園」體驗最高規格Predator Thronos電競座艙。宏碁並祭出三大好康，包括電競購給利網路特賣活動。

今年技嘉AORUS攤位以「電競擂台」為主題，號召熱愛電競的玩家們來到活動現場，Wirforce 2019活動期間於技嘉AORUS攤位主舞台進行將全新遊戲模組《決勝時刻：現代戰爭》之「兵器專家」擂台賽，開放給現場玩家上台體驗。

WirForce LAN Party至今已進入第六年，擴大結合線上與線下活動，預計可一舉串聯突破百萬粉絲共同參與，除了1,200席重度玩家BYOC 區域門票開賣後瞬間秒殺外，還有與YouTube Gaming合作舉辦的自走棋、PUBG大賽車等活動，可望超過20萬人參與，刷新參與人數紀錄。

今年WirForce共吸引國內外超過30家來自3C硬體、遊戲、電商、食品、調研機構等進駐現場，例如，中華電信、NVIDIA、Intel、Lenovo、技嘉、華碩ROG玩家共和國、威剛科技 XPG、HP OMEN、Seagate、AOC、PChome 24h購物、肯德基等等。

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