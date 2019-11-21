貿易談判陷僵局、美股走低 台股下跌72點收11,558

2019-11-21 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



美中雙方恐將延至明年才能敲定初步貿易協議，加上美國國會通過《香港人權與民主法案》，中國官方表達強力譴責，使今日（21）日亞股表現疲弱，台股盤中最低來到11,478點，跌破5日、10日均線，回測月線，終場下跌72.93點、跌幅0.63%，收在11,558.27點，成交量達1,198.69億元。

櫃買指數早盤弱勢回測季線尋求支撐，盤中在穩懋（3105）、環球晶等股帶動下，率先止穩收紅。

美股開低走低，終場四大指數全數下跌，壓低今日亞股表現，日股走跌超過1%，跌勢最重的韓股、港股跌幅約1.6%，主要在於市場擔憂在有美國背書下，反送中活動可能越演越烈，造成股市大跌，陸股僅小跌反應。

法人認為，美中貿易協商傳出雜音，但美中貿易反反覆覆已是常態，預期雙方達成第一階段協議機率仍高。

此外，全球寬鬆貨幣政策將有利資金行情延續，加上台股在亞股中仍算表現強勢，且技術面維持多頭排列，不過今日為跌破短期均線的第一天，後續明後兩天為重要觀察指標，若走勢能止穩，有利後續發展，反之，若修正趨勢成立，則要密切留意。

操作上，國泰證期顧問處經歷蔡明翰指出，台股以及新台幣來到關鍵點位，建議投資人此時可以聽看聽，預期時間不會太久，待方向明確後再進行介入。