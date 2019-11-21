跟著外資走 這幾檔外資連買逾20天

2019-11-21 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股高檔震盪，外資仍是重要推手，統計外資連續買超10天以上的公司有16檔，合計合計買超逾千張的則有10檔，以日月光投控連買32天最多、鴻海（2317）則是獲外資連續買超28天、和泰車、光寶科也獲得外資連續20天以上的買超；財經專家認為，新台幣匯率只要不貶破30.5元，外資熱錢不至於大舉落跑，台股可望維持類股、個股輪動，外資布局的個股值得留意。

台股大盤連兩個交易日走弱，尤其是受到美中貿易戰第一階段的協議恐再生波折，美股周三齊挫，亞股今（21）日也走低，台股更是大跌逾百點。

財經專家Wen姐表示，台股在11月台指期結算後，短線上外資重點可能自指數轉向個股，新台幣匯率將牽動外資動向。

Wen姐指出，只要新台幣匯率不貶破30.5元，外資熱錢尚不至於大舉落跑，台股仍可望維持類股、個股輪動；只要盤勢維持月線之上高檔震盪，內資也將開始積極布局，準備12月底的年度作帳。

統計外資連續買超個股發現，連續買超10天以上有16檔，如果扣掉買超張數不多的個股，合計買超逾千張的則有10檔，包括鴻海、和碩、日月光投控、光寶科、新普、和泰車、成霖、日盛金、中釉與王品等。

其中，外資連續買超最多天的是日月光投控，連買32天，合計買超77,527張，外資持股比重達76.15%，高居冠軍；鴻海則獲外資連買28天，合計買超69萬3,759張，外資持股比重達45.63%；另外，和泰車獲外資連23買，合計買超3,230張，外資持股比23.51%；光寶科獲外資連20買，合計買超47,302張，外資持股比58.94%。

從基本面來看，鴻海第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，第3季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%，稅後純益306.64億元，季增八成，年增23.3%，每股純益2.21元；累計前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.65％，每股純益4.87元。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前10月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高；董事長劉揚偉也在法說會時表示，鴻海第4季營運將優於第3季，未來三至五年毛利率目標10%。

外資報告對鴻海的評等及目標價雖不同調，從中立到加碼都有，目標價則是介於77~112元，多家外資給出百元以上的目標價，本土法人的目標價也超過百元，基本面題材吸引外資持續買超。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股多頭格局可望延續，電子股為布局重點，伺服器、5G基地台、手機新規格等相關個股可持續關注。