台股跌百點 法人建議操作先停看聽

2019-11-21 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



美中雙方恐將延至明年才能敲定初步貿易協議，加上美國國會通過《香港人權與民主法案》，中國官方表達強力譴責，使今日（21）日亞股表現疲弱，台股盤中跌逾百點，最低來到11,478點，跌破5日、10日均線，回測月線；而櫃買指數早盤弱勢回測季線尋求支撐，盤中在穩懋、環球晶等帶動下翻紅。

美股開低走低，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌112.9點，或0.4%，收在27,821點；標普500指數下跌11.7點，或0.37%，收在3,108.46點；那斯達克指數下跌43.92點，或0.51%，收在8,526.73點；費半指數下跌20.3點，或1.17%，收在1,710.14點。

壓低今日亞股表現，日股、韓股、台股走跌超過1%，跌勢最重的港股跌幅約1.6%，主要在於市場擔憂在有美國背書下，反送中活動可能越演越烈，造成股市大跌，不過在陸股方面，卻僅僅小跌反應。

法人認為，美中貿易協商傳出雜音，但美中貿易反反覆覆以是常態，預期雙方達成第一階段協議機率仍高。

此外，全球寬鬆貨幣政策將有利資金行情延續，加上台股在亞股中仍算表現強勢，且技術面維持多頭排列，不過今日為跌破短期均線的第一天，後續明後兩天為重要觀察指標，若走勢能止穩，有利後續發展，反之，若修正趨勢成立，則要密切留意。

操作上，國泰證期顧問處經歷蔡明翰指出，台股以及新台幣來到關鍵點位，建議投資人此時，可以聽看聽，預期時間不會太久，待方向明確後再進行介入。