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冠星-KY競拍得標均價184.06元 11月25日公開申購

2019-11-21 11:55經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

冠星-KY（4439）初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。冠星-KY表示，本次參與投標的合格標單共8,400筆，得標筆數368筆，上午已於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為184.06元，公開申購承銷價為158元。

冠星-KY表示，公司辦理競價拍賣股數總計2,519張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標得最低得標價172.30元，最高得標價262.00元，計算得標加權平均價為184.06元。

依規定，冠星-KY競拍最低承銷價為138.60元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.14倍為上限，此次辦理公開申購價格為158元。公司辦理公開申購股數計945張，將於11月25~27日為期3天的申購日，並在11月29日公開抽籤。

冠星-KY為紡織股新兵，預計12月返台掛牌上市，該公司今年上半年每股純益高達8.34元，全年可望連續第三年賺進一個股本，掛牌後可望掀起高價紡織股比價效應。冠星-KY是知名品牌adidas柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，同時公司今年8月已成功切入全球最大運動品牌商Nike之供應鏈，最快將於明年上半年開始出貨。

冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾的指定用料供應商。且成為adidas的指定布料供應商已逾20年，亦與其他品牌商有長期穩固的合作關係。

冠星-KY表示，公司2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體的生產工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，是adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並進一步擴充自有工廠產能以配合品牌商客戶的需求，於今年設立越南新廠，預計於明年投產，以加深在東南亞的布局。

冠星-KY去年度合併營收57.7億元，每股盈餘為11.45元。

柬埔寨adidas

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