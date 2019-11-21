業外助攻 中電全年EPS拚新高

2019-11-21 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／即時報導



中電（1611）今（21）下午將召開法說會，說明公司營運概況與展望；受惠營業費用減少，中電今年前三季獲利轉虧為盈，稅後純益為2,207萬，每股純益（EPS）為0.06元。年底前有望認列桃園龜山廠處分收益，第4季獲利可望衝高。

中電上半年獲利恢復轉正，不過，第3季因廈門東亞照明清算完結，認列營業外損失，單季稅後純益虧損2593.2萬，EPS虧損0.06元，拖累全年獲利表現。

中電今年9月減資完成，10月因台商回流帶動廠辦需求，工業土地需求增加及地價增漲，決定趁勢出售龜山廠4千坪土地，處分利益約9億元，每股貢獻度上看2.2元，法人看好第4季認列，今年EPS可望創近十年新高。

就本業來看，中電表示，今年營收下滑，主要反映LED照明市場競爭激烈，產品均價、出貨量下降。去年各地方政府汰換LED路燈，營收大好，也墊高了基期；今年1~10月累計營收為19.51億元，年減0.19%。

中電七成營收來自LED燈具，以內銷為主，公司此前觀察市況，市場越來越激烈，所幸明年新建案多，且廠辦、商辦需求回溫，照明市場有望受惠。為增加營運成長動能，中電將橫向擴大產品組合，推出如商用、戶外用、住宅用等智慧照明產品，其中商用、家用新產品計畫明年推出，毛利率較好。