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超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

證交所：茂林-KY明日恢復普通交易

2019-11-21 10:20經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

茂林光電（4935）前因有臺灣證交所營業細則第49條之1第1項第3款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司已於11月20日依證券交易法第36條規定公告申報2019年第3季重編後財務報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已補正且無其他列為變更交易方法情事。證交所已公告自明（22）日起，將其上市有價證券恢復普通交易方法。

證交所茂林

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