達威完成賣廠簽約 早盤奔漲停

2019-11-21 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



中小尺寸液晶顯示器模組（LCM）廠達威（5432）日前舉行股東臨時會，通過出售汐止福德廠案，並已和交易對象文信電子完成簽約，預計處分利益7,360.7萬元，以目前股本2.07億元計算，可貢獻每股純益（EPS）3.56元。達威賣廠獲利吸睛，今（21）日早盤吸引買盤挹注，無懼櫃買指數走弱，開盤直奔20.75元漲停。

達威今年前十個月營收5,623萬元，年減21.04%；累計今年前三季稅後純益736.4萬元，年減71.3%，EPS為0.36元。達威原設於福德廠的產線，自今年10月起已陸續搬遷至母公司所羅門所在的台北市工廠新址，繼續生產。