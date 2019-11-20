亞股明年漲幅上看兩位數 獲利是關鍵

2019-11-20 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



今年以來，亞股表現出色，以中國為首的亞股基金漲幅高達三、四成。基金業者指出，明年獲利增長速度將是亞股表現的關鍵因素，亞股漲幅上看兩位數，較看好便宜的景氣循環股及現金回報高的族群。

雖然美中貿易戰打打停停，但今年以來，中國及大中華基金領漲新興及成熟市場基金。理柏（Lipper）統計，以新台幣計算，安聯中國基金、保德信中國品牌基金、摩根中國A股基金等九檔基金今年以來的漲幅超過四成。

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瑞銀投資銀行亞太股票策略師麥可里德（Niall MacLeod）指出，未來12個月，亞股的關鍵影響因素可能是獲利增長速度。瑞銀預計2020年亞太國內生產毛額（GDP）成長率「先抑後揚」，貨幣政策可望進一步放鬆，債券收益率仍較穩。

麥可里德表示，在基準情景下，預計亞股（日本除外）的每股純益（EPS）增長率為8%，低於市場預期的14%，但由於絕對評價已偏高，明年股市的上漲空間受限在溫和的7%，預估日股的回報率也相似。在亞股中，較看好便宜的景氣循環股（主要是材料和工業股）、財務自律（在資本支出、成本及庫存方面）股、工廠搬遷的獲益者及現金回報高的族群。

富達國際多重資產基金經理人方士杰（George Efstathopoulos）看好中國股市，尤其是A股市場。A股各產業企業獲利維持穩健，而且吸引力高於依賴科技業的南韓和台灣。此外，A股還可直接受惠於中國國內的刺激措施，以及因為納入指數而獲得的外資持續流入。

麥可里德強調，亞股的絕對評價或許看來有些高，但相對評價更有吸引力。如果經濟成長率提高（無論是景氣循環本身因素、或是貿易談判結果更好、甚至是科技產業的特殊因素），加上收益率持續處於低點，都可能使股市再創兩位數回報率。不過，如果股市短期內急漲，或是貿易前景惡化，最糟可能造成股市跌幅超過一成。