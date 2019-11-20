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傳產龍頭股作帳拉抬 躍居盤面多方焦點

2019-11-20 18:49經濟日報 記者盧宏奇／即時報導

美中貿易協議歹戲拖棚，台股今（20）日因大型電子股壓盤，未能向上挑戰11,668點高點，所幸水泥雙雄、長榮（2603）等傳產龍頭股作帳拉抬，力挺指數守穩11,600點，躍居盤面多方焦點。

美國總統川普稱，如果無法與中國大陸達成令人滿意的貿易協議，將會調高關稅，亞股今日全盤皆墨，台股連三紅後拉回，台指期壓低結算，終場指數下跌25點，收在11,631點，成交值縮至1,182億元。

台積電、鴻海、聯發科等電子權值股今日同步走低，加上內資持續減碼功率放大器、散熱、銅箔基板等漲多中小型股，是台股無力再戰11,668點的主要關鍵，但多方轉為點火低基期的傳產龍頭股，力撐指數尾盤收斂跌勢。

受惠於中國大陸基建投資規劃與地方政府專項債券動撥的政策引領，推動水泥需求，台泥今年前三季獲利成長11%，每股稅後純益3.24元，基本面穩健及高殖利率題材，吸引外資連六日買超，股價持續墊高。

亞泥前三季每股稅後純益4.29元，已超越去年全年表現，隨中國江西、湖北等區域水泥庫存水位下降及報價走揚，加上轉投資山水水泥及裕民貢獻獲利，營運動能可望延續至明年上半年，外資同步開始回補。

法人認為，先前漲勢強勁的散熱、網通等主流族群，因近期法人調節力道加大，操作上留意個股高檔爆量與技術面反轉訊號，嚴守汰弱留強原則調整持股；近期進入以往集團作帳旺季，財報亮麗、基期偏低、籌碼穩定的大型龍頭股，有機會獲得法人順勢拉抬，展現短多行情。

台股外資

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