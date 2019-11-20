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茂林財報過關 22日恢復正常交易

2019-11-20 18:27經濟日報 記者趙于萱／即時報導

茂林-KY（4935）財報被要求重編，今（20）日上午茂林再次發布重訊，宣布財報已經主管機關要求更正，證交所最新公告指出，茂林財報符合規定，原先打入全額交割得自22日起恢復正常交易，但18日重大訊息未在時間內上傳，故處以違約金5萬元。

證交所表示，茂林-KY先前因違反證交所營業細則第49條之1第1項第3款情事，上市有價證券經變更交易方式，後查茂林於今日依規定重編並申報第3季財報，其有價證券得自11月22日起恢復普通交易方法。

不過，茂林18日召開重大訊息說明記者會，經證交所查核未依「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第6條第1項第3款，應於會後二小時內將事件內容輸入公開資訊觀測站，故證交所處以違約金5萬元，並函知茂林確實辦理。

茂林證交所財報

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