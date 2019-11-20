富邦金融12月13日終止上市 金融股ETF剩一檔
2019-11-20 15:18
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
富邦投信繼富邦發達（0058）因規模大幅縮減決定下市，最新再申請富邦金融（0059）也終止上市。證交所指出，富邦金融已申請終止掛牌，將自12月13日起終止上市。
富邦發達和富邦金融是同時間遭大幅贖回，以致規模快速減少，先前富邦投信決議富邦發達下市，由於富邦金融規模也難以恢復，最新公告僅剩4,822萬元，已低於法定1億元，富邦投信也決定讓該ETF下市。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
富邦金融亦為台股中，「唯二」的金融股ETF，另一檔是元大投信的元大MSCI金融。台灣股民對金融股認同度高，是金融股ETF一度誕生原因，但在金融股飆漲過後，包括國泰金、富邦金等轉為區間震盪的穩定配息股，投資人更偏好直覺買個股，使ETF規模一直不彰。
從配息表現看，富邦金融成立來，僅2012年度發放股息，投資人想靠這檔ETF領配息也不太理想；元大MSCI金融則有十次配息紀錄，平均配息率2.99%，相對部分金融股可達4-5%，亦顯示個股比ETF有優勢。
證交所表示，富邦金融到11月1日止，已連30個營業日平均規模低於1億元，符合終止信託契約標準，富邦投信向主管機關申請終止獲准後，ETF訂12月23日起終止上市。
目前富邦金融受益人約156人；投資人在12月23日前仍可於集中交易交易該ETF，終止上市後，富邦投信持續辦理投資人服務事宜。
留言