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權值股走軟台股收跌25.2點 三大法人賣超26.51億

2019-11-20 15:05經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（20）日開低，盤中一度失守11,600點下滑到11,591.73點，權值股走勢弱，未助攻台指期結算，蘋概三王齊收黑，大盤指數終場以11,631.2點作收，下跌25.2點，成交量1162.6億元；三大法人賣超26.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超10.13億元，投信買超0.96億元，自營商賣超（合計）37.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.16億元，自營商（避險）賣超29.45億元。

台股今日以11,645.73點下跌開出，台積電未再創新高，早盤以下跌開出，終場收在313.5元，跌幅0.47%，鴻海收91.9元，跌幅0.96%，股王大立光收4,435元，跌幅1.44%，三王走弱，其他權值股也沒有表現，拖累指數走低，尾盤跌幅收斂，以11,631.2點作收，跌幅0.22%。

台股20日開低，盤中一度失守11,600點下滑到11,591.73點。 本報系資...
台股20日開低，盤中一度失守11,600點下滑到11,591.73點。 本報系資料庫
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自營商台股三大法人

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