大選概念股動起來 生技股人氣擔綱秀利多

2019-11-20 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



台灣神隆總經理蘇崇銘。 記者黃文奇／攝影 分享 facebook 2020年總統大選剩不到兩個月的時間，大選概念股蓄勢待發。大盤盤中一度下跌60餘點，不過，生技股卻逆勢抬頭，主要人氣股神隆（1789）在追價買盤簇擁下，爆出大量，籌碼換手上攻，盤中一度來到27.55元，漲幅達8%，在連續兩根長紅棒力挺下，股價順利突破前高逼近今年新高位置。

另外，順藥（6535）盤中來到32.25元，漲幅逾7%，南光價量具揚，盤中股價來到44.25元，漲幅逾4%。

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除了新藥股人氣擔綱，健身器材股本波也表現強勁，在個股輪番點火下，上市生技類股指數盤中來到64.91點，漲幅逾1%，在各類股中扮演強勢族群，並創三個多月來新高位置。

法人表示，生技類股向來是選舉行情重要的風向球，隨著大選腳步逼近，藍綠雙方候選人皆提出生技相關的政策牛肉，不論是長照醫材或是對新藥發展的推動，皆可望讓今年以來漲勢落後的生技股迎頭趕上。

除了政策面可望力挺，生技股近期利多題材也陸續發酵。神隆與國際藥品大廠百特醫療（Baxter）締結策略聯盟，其中由神隆研發、百特銷售用於化療病人止吐輔助用藥的福沙匹坦（Fosaprepitant Dimeglumine）針劑製劑已於今年11月初正式在美國上市，顯示神隆已具備無菌針劑製劑產品開發的實力。

順藥本月初也與大陸頂尖醫藥上市公司上海醫藥集團簽署急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001大陸地區授權協議，將取得簽約金和研發里程金。而南光今年前三季財報表現不俗，在第4季旺季效應下，本季營運可望挑戰新高，且明年不乏持續成長動能，營收挑戰雙位數成長。