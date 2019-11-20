5G手機帶動獲利成長 外資調高欣興目標價至62元
2019-11-20 11:20
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
亞系外資看好5G智慧型手機規格升級需求，將帶動欣興（3037）高密度連接板（HDI）、及BT載板產品獲利成長，給予買進評等，目標價調高至62元；三大法人昨日齊賣超欣興，尤其是外資轉為賣超11,576張，拖累今（20）日股價開低。
亞系外資最新報告表示，欣興ABF載板產品營收占比達25%，在產品結構改善下，去年第3季以來的獲利表現優於預期；在Android陣營5G智慧手機相繼發表，明年蘋果5G iPhone也將推出下，預估明年第1季欣興HDI產品毛利率將開始大幅提升。
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亞系外資指出，欣興HDI產品毛利率約10~15%，仍有很大成長空間，欣興的HDI產品占營收比重達40%；另外，BT載板產品占營收比重約20%，可望受惠於5G智慧型手機規格升級趨勢。
亞系外資預估，ABF載板2020年、2021年營收將成長15%、30%，給予欣興買進評等，目標價調高至62元。
欣興昨日遭三大法人賣超，外資終止連2買，轉為賣超，投信賣超1,409張，自營商賣超384張，合計三大法人賣超13,369張，欣興今日以48.4元開低，一度翻紅拉升至48.6元，上漲0.05元，盤中再翻黑下滑至47.7元。
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