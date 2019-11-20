美中貿易戰多空交雜 台股上演11,600點保衛戰

2019-11-20 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰多空消息交雜，在消息面干擾下，美國期貨電子盤下跌，亞股普遍壓在盤下震盪，台股今（20）日開低在平盤下震盪，盤中一度跌幅擴大，失守11,600關卡，不過隨即有買單拉抬，再度站上11,600點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，由於美國總統川普再對中國放話，若是無法達成協議結束貿易戰，將再對中國貨品增課關稅，加上聯邦參議院通過「香港人權與民主法案」，美國副總統彭斯（Mike Pence）也警告，若香港的示威遭暴力對待，美國將難以與中國簽署貿易協議。

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中國外交部也表示強烈譴責和堅決反對，造成今日亞股弱勢反映，日股跌0.8%、韓股以及港股走跌1%，在陸股方面，深証表現較強，上証則較疲弱，跌幅約0.3%。

蘋概股三王僅大立光獨撐、台積電也在昨日創歷史新高後，小幅下跌，回測昨日低點311元、而鴻海跌勢較重，盤中走跌1.3%，回測90元。

在權值股方面，台泥、亞泥等表現有撐，但中小型股壓力較大，儘管指數下跌點數不大，但下跌家數明顯變多。

法人認為，雖然美中貿易協議傳出雜音，但華為禁令展延，顯示雙方對達成協議仍然抱持希望，就籌碼面來看，外資持續買進台股，各國寬鬆貨幣政策持續，資金行情仍可期待。加上電子股旺季持續發酵，台股各期均線多頭排列，中多格局持續，後市展望樂觀。

操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群，或布局低基期族群，但因指數有壓，加上市場氛圍轉向觀望，操作建議不要追高。