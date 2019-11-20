台股開低走低 盤中一度跌破11,600點關卡
2019-11-20 10:13
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
台股今（20）日開盤下跌10.67點，開盤指數11,645.73點，昨日尾盤強拉的台積電（2330）今日開盤疲軟，鴻海早盤也開低，降低台股多頭氛圍；盤中跌破11,600點關卡後，多頭買盤再度進場拉抬。
日盛投顧表示，美經濟數據美國10月新屋開工年化月增率3.8%，低於市場預期，美國10月營建許可月增率5.0%，優於預期，道指成份家得寶財報營收遜預期，下調全年財測，影響道瓊走勢，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.48%至0.24%，其中指標股AMD、特斯拉漲逾2%，台積電ADR漲0.64%。
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群益投顧表示，大盤成交量擴增至1,200億元以上，指數沿3日線繼續攀高，3、12日均線排列已重新扭轉翻多，頗有挑戰前高企圖；惟若成交動能持續偏低，恐使震盪加劇，即使過高也容易有拉回可能,，個股可參考短期技術面汰弱換強、調整持股結構。
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