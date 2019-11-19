投信作帳 敲進績優股
距年底只剩一個多月，投信法人已開始精挑個股，準備衝刺年底作帳行情；觀察投信11月以來至今買超標的，主要鎖定華通（2313）、聯詠、喬山、南茂等業績族群，在投信銀彈加持下，這些作帳題材股短線攻守皆宜。
美股道瓊再創新高，台股昨（19）日早盤翻紅、走勢堅挺，台積電股價再創歷史新高，攜手鴻海撐盤，指數重返11,600點之上，尾盤電子擺尾、金融翻紅，台股收盤站上昨天最高點，加權指數終場收11,656點，上揚56點。
在法人買賣動態上，昨天自營商買超9.14億元，投信買超3.98億元，外資買超110.17億元，三大法人同步買超、合計買超123.29億元。
台新投顧副總黃文清指出，現階段台股震盪盤堅，指數蓄勢再戰波段高點，在外資持續買超下，內資買盤也跟進回補，為搶搭年底前最後一波布局績效，投信基金經理人已開始細選標的布局，期望把握年底作帳行情。
統計顯示，11月以來至今，投信主要買超業績題材股共13檔，分布在PCB、晶圓、封測、IC設計、電腦周邊等電子次產業，以及金融、生技等傳產股。
觀察投信買超狀況，11月以來至今以加碼華通1.4萬張居冠，鴻海買超7,167張、聯詠買超5,011張；另外，台積電、廣達、神達、和碩、喬山等，也都獲投信2,000張以上買單進駐。
投信持股方面，美時、宣德、鈺齊-KY、聯詠、華通等，約在3%以上；神達、鴻海、南茂等，投信持股比率則低於1%，後續仍有加碼空間。
進一步分析今年前十月營收年增率，以宣德年增97.6%最耀眼，鈺齊-KY年增30.1%、美時年增29.8%；其他累計營收年增逾一成個股，還包括聯詠、喬山、中租-KY、神達等。
日盛投顧總經理鍾國忠指出，國際股市高檔震盪，台股多頭再度拿回發球權，由於類股輪動表現，盤面主流族群快速更迭，配合時序逼近年底，投信布局快馬加鞭，擁有其買盤護持的認養股，後續走勢將可期待。
從技術面觀察，目前大盤走高來到區間上緣，日KD指標位於中軌交叉向上，下檔支撐看月線位置，短壓則看前高。
整體而言，雖美中貿易戰協議未明，但國際貨幣寬鬆政策延續，加上選舉行情逼近，今日台指期仍有機會拉高結算，台股可望挑戰前波高點11,668點。
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