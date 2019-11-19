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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

星寶20日起預收款券 每5分鐘撮合一次

2019-11-19 18:31經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

星寶國際(6130) 因連續三個營業日達櫃買中心注意交易規定，櫃買中心表示，自11月20日起10個營業日，即11月20日至12月3日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

櫃買中心提醒，各證券商於投資人每日委託買賣星寶國際數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託買賣，向投資人收取全部之買進價金或賣出證券，但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心證券商

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