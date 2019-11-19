外資買超110.17億 買超鴻海最多
台股今(19)日挑戰前高，終場收11,656.4點，三大法人全數買超，外資買超力道增溫，單日買超110.17億元，買超前十大個股中以電子股居多，金融、傳產及ETF則各有1檔，鴻海(2317)為外資買超冠軍，單日買超47,187張，連續27個交易日買超，合計買超68萬4,747張。
台股今日以11,608.48點開出，早盤一度翻黑，台積電成為多頭領攻指標，股價一開盤就創歷史新高，終場更是收在最高的315元，再度刷新紀錄，鴻海也是強攻指標，尾盤更是出現大單急拉，以92.8元收盤，漲幅2.54%，距前高的92.9元僅0.1元，不過，股王大立光以4,500元收盤，下跌5元，大盤指數以11,656.4點作收，上漲56.62點，漲幅0.49%，成交量1,211.95億元。
三大法人買超123.29億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超110.17億元，投信買超3.97億元，自營商買超（合計）9.14億元，其中自營商（自行買賣）買超2.33億元，自營商（避險）買超6.81億元。
外資單日買超前十大個股明顯集中電子股，買超鴻海47,187張最多，其次為元大滬深300正2、旺宏、群創、台積電、中信金、金像電、聯電、和碩、台泥等；鴻海為外資持續加碼標的，統計已連續買超27個交易日，推升股價朝前高前進。
鴻海今日以92.8元收盤，上漲2.3元，漲幅2.54%，成交10萬7,738張，距近期92.9元的前波高點僅0.1元，市值進一步增至1兆2,864億元，外資今日買超鴻海47,187張，連27買；投信買超398張，連6買，合計買超2,051張；自營商今日買超6,706張，連3買，合計買超7,182張。
台積電今日以315元收盤，上漲4元，漲幅1.28%，再創歷史新高，市值則是飆至8兆1,680億元，同樣創歷史新高；外資今日買超台積電12,555張，連續2個交易日買超；投信買超36張，自營商賣超770張，合計三大法人買超11,821張。
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